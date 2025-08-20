Comme Apple, Google se conforme aux exigences européennes

Comme Apple, Google doit se plier aux règles imposées par l’Union européenne. Avec l’entrée en vigueur du Digital Markets Act (DMA), la firme de Mountain View adapte son programme d’offres externes sur Google Play afin de donner plus de liberté aux développeurs (et aux utilisateurs) et de respecter les nouvelles obligations européennes.

Google apporte les modifications nécessaires pour éviter les amendes dans l'UE

Google adapte actuellement ses politiques autour du programme d’offres externes pour les utilisateurs situés dans l’Espace économique européen (EEE), afin de se conformer au Digital Markets Act (DMA). Ce dispositif permet aux développeurs d’applications distribuées sur Google Play de diriger les utilisateurs vers des offres ou abonnements en dehors de l’application, tout en respectant un cadre réglementaire plus strict.

Le programme révisé introduit de nouvelles possibilités, comme l’ajout de liens externes personnalisés directement dans les applications. Ces liens peuvent rediriger vers des sites web ou d’autres applis pour conclure des achats ou abonnements, ce qui donne plus de flexibilité aux développeurs.

Google modifie aussi son modèle de frais. Pendant les deux premières années, les développeurs paieront des frais réduits : 5 % pour les abonnements renouvelables et 10 % pour les autres offres numériques. Après cette période, des frais dits de « services continus » s’appliqueront, à hauteur de 7 % pour les abonnements et 17 % pour les autres contenus, sauf si l’utilisateur choisit explicitement de rester en dehors de ce système.

La mise en œuvre se fera en deux étapes. Dès maintenant, les nouveaux développeurs peuvent s’inscrire au programme et proposer des liens externes conformes. Ceux qui participaient déjà au dispositif disposent d’un délai de trois mois pour se mettre à jour. À l’automne, Google prévoit de lancer de nouveaux outils techniques, notamment des API permettant de déclarer des liens vers des téléchargements d’applications et de gérer différents niveaux de service.

Google insiste également sur les garanties de sécurité et de transparence pour les utilisateurs. Les applications contenant des liens externes feront l’objet d’un examen renforcé afin d’éviter la diffusion de contenus malveillants ou illégaux. De plus, lorsqu’un utilisateur clique sur un lien menant hors de Google Play, une notification apparaît pour l’avertir qu’il quitte un environnement sécurisé, comme sur iOS.

Ces changements sont directement liés au DMA, qui impose aux grandes plateformes technologiques, considérées comme des « gatekeepers », d’ouvrir davantage leurs services et de permettre plus de concurrence. Pour Google, l’enjeu est de taille, puisque des sanctions financières pouvant atteindre jusqu’à 10 % de son chiffre d’affaires mondial sont prévues en cas de non-respect.