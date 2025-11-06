Qualcomm mise tout sur Android à cause d'Apple

Qualcomm réduit progressivement sa dépendance à Apple, les ventes en forte hausse des smartphones Android haut de gamme devenant le moteur principal de ses revenus en puces, selon une récente analyse de DigiTimes. Nous n'en attendions pas moins après le lancement réussi des modems C1 et C1X chez la firme de Cupertino.

Adieu Apple

La division semi-conducteurs de l'entreprise, Qualcomm CDMA Technologies (QCT), a enregistré des gains à deux chiffres au quatrième trimestre de son exercice fiscal 2025, propulsés par des expéditions Android robustes et une intégration accrue des puces par appareil. Le PDG Cristiano Amon a souligné que les revenus non-Apple au sein de QCT ont grimpé de 18 % sur un an au cours de cette période. Le dernier X80 n'y est pas étranger.

Cette dynamique reflète une évolution plus large du secteur des smartphones, où les consommateurs des régions développées et émergentes se ruent sur des flagships sophistiqués bourrés de fonctionnalités de pointe. Cette tendance a relevé les prix moyens des appareils et amplifié l'appétit pour la gamme haut de gamme Snapdragon de Qualcomm, désormais boostée par des capacités AI supérieures, une excellence en imagerie et des technologies sans fil avancées. En intégrant plus d'innovation dans chaque téléphone, Qualcomm renforce son portefeuille et allège son historique dépendance à Apple.



Une alliance plus étroite avec Samsung a été déterminante. Amon a indiqué que les modems de Qualcomm alimentent désormais environ 75 % de la gamme Galaxy de Samsung – une hausse marquée par rapport à environ 50 % dans les cycles précédents. Des modèles comme la future série Galaxy S26, par exemple, s'appuieront exclusivement sur des modems Snapdragon.Ces évolutions coïncident avec le pivot accéléré d'Apple loin des composants de Qualcomm.



Depuis l'acquisition de l'unité modems smartphones d'Intel en 2019, Apple a investi massivement dans ses solutions 5G propriétaires. Les lancements récents, incluant l'iPhone 16e, l'iPhone Air et l'iPad Pro, intègrent déjà les modems C1 et C1X maison d'Apple au lieu de ceux de Qualcomm. Bien que Qualcomm ait sécurisé des contrats pour les modems avec Apple jusqu'en 2026, les observateurs de l'industrie anticipent un net ralentissement par la suite, à mesure que le composant maison se déploie à travers son écosystème.