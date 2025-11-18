Une personne meurt à cause de son Samsung Galaxy non mis à jour

samsung iconUn drame survenu à Sydney mi-novembre relance le débat sur la nécessité de mettre à jour régulièrement ses smartphones. Une personne est décédée après avoir tenté en vain de composer le numéro d'urgence australien, le 000, depuis un ancien Galaxy de Samsung qui ne pouvait plus se connecter correctement au réseau d'urgence.

Un problème logiciel aux conséquences tragiques

L'incident s'est produit le 13 novembre dernier sur le réseau de Lebara, un opérateur virtuel qui utilise l'infrastructure de Vodafone en Australie. Selon TPG, la maison-mère de l'opérateur Vodafone, aucune panne de réseau n'était en cours au moment des faits, mais l'appareil Samsung utilisait un logiciel obsolète incompatible avec les appels d'urgence sur leur infrastructure. Les enquêtes préliminaires ont révélé que le téléphone ne pouvait pas basculer automatiquement sur un réseau alternatif pour contacter les services d'urgence, une fonctionnalité pourtant cruciale quand le réseau principal est indisponible. Les ambulances de Nouvelle-Galles du Sud ont finalement été contactées via un autre téléphone, mais il était déjà trop tard.

Cette tragédie intervient deux mois seulement après deux pannes successives chez Optus, le deuxième opérateur australien, qui avaient également été liées au décès de quatre personnes. Pour Apple et ses utilisateurs d'iPhone, ce type de problème est généralement évité grâce à une politique de mises à jour logicielles plus longue, avec un support qui s'étend souvent sur cinq à six ans, contre trois ou quatre pour de nombreux Android de l'époque concernée.

samsung galaxy s23 officiel

Près de 50 000 appareils concernés en Australie

Les opérateurs australiens ont identifié environ 50 000 anciens smartphones Samsung qui seront bloqués sur leurs réseaux. La liste comprend des modèles sortis il y a plus de sept ans, dont les Galaxy S6, S7, Note 5, et plusieurs appareils de la série A et J commercialisés entre 2016 et 2017. Ces téléphones, bien au-delà de leur fin de support logiciel, ne peuvent plus être mis à jour pour corriger le problème et doivent être remplacés.

D'autres modèles plus récents nécessitent simplement une mise à jour logicielle pour continuer à fonctionner correctement, notamment certains Galaxy A, les Note 8 à Note 20, les S8 à S21, ainsi que plusieurs modèles pliables Z Flip et Z Fold. Samsung a publié une liste détaillée sur son site australien pour aider les utilisateurs à vérifier si leur appareil est concerné. Les clients disposent d'un délai de 28 à 35 jours après notification par leur opérateur pour mettre à jour ou remplacer leur téléphone, faute de quoi l'appareil sera bloqué sur tous les réseaux mobiles australiens. Cette obligation découle d'une réglementation gouvernementale qui impose aux opérateurs d'empêcher l'accès au réseau des appareils incapables de se connecter aux services d'urgence. Comme quoi, les mises à jour peuvent aussi sauver des vies.

Source

4 réactions

Nour El - iPhone

Quand c’est l’heure, c’est l’heure… tout simplement. Aucune technologie ou astuce ne peut retarder la mort à moins que cela fait partie de la « durée de vie »

18/11/2025 à 23h25

i17Pro - iPhone premium

@GuiJacq

C’est pourtant bien expliqué dans l’article 🤷‍♂️

« Les enquêtes préliminaires ont révélé que le téléphone ne pouvait pas basculer automatiquement sur un réseau alternatif pour contacter les services d'urgence, une fonctionnalité pourtant cruciale quand le réseau principal est indisponible. »

18/11/2025 à 22h37

Zeego - iPhone premium

@GuiJacq
Les technologies évoluent sans cesse, donc le logiciel doit évoluer aussi pour exploiter cette nouvelle technologie.

Dans ce cas présent, c'est peut-être une nouvelle norme de communication qui a été mis en place entre la sortie du téléphone et la sortie de la dernière mise à jour de l'OS. Je suppose que, dans le cas des communications urgentes, ça ne doit pas être les mêmes technologies de communication qu'un simple appel sur le réseau 5G.

18/11/2025 à 21h39

GuiJacq - iPhone premium

Attendez on parle d’un numéro d’urgence… Depuis quand il faut une mise à jour pour cela ? C’est hallucinant oO

18/11/2025 à 20h54

