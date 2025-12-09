Samsung copie l'interface Liquid Glass d'Apple sur One UI 8.5

Samsung vient d'ouvrir la phase de test de One UI 8.5, sa prochaine surcouche Android qui accompagnera le lancement des Galaxy S26. Cette mise à jour marque un tournant visuel pour le fabricant coréen, qui puise ouvertement son inspiration dans le Liquid Glass d'iOS 26. Une démarche surprenante quand on sait qu'Apple et Samsung se livrent une bataille acharnée sur le terrain du design depuis des années.

Un emprunt assumé au style d'Apple

Les captures d'écran de la bêta ne laissent aucun doute : Samsung adopte plusieurs codes visuels du Liquid Glass introduit par Apple. On retrouve notamment des boutons de navigation flottants dans les paramètres et applications natives, exactement comme sur iPhone. L'application Téléphone affiche désormais des barres de navigation aux coins arrondis, tandis que la Galerie (équivalent de Photos sur iOS) intègre des touches de transparence discrètes. Même la calculatrice n'échappe pas à cette refonte avec un effet "pop" tridimensionnel sur ses touches.

Contrairement à l'approche parfois excessive d'Apple dans les premières versions d'iOS 26, Samsung fait preuve de retenue. Les éléments transparents restent subtils et l'interface ne devient jamais envahissante. Le constructeur pioche intelligemment dans les aspects les moins controversés du Liquid Glass pour créer une expérience cohérente. Cette stratégie pose néanmoins question : pourquoi s'inspirer d'iOS quand Google propose Material 3 Expressive, un langage design salué par la critique ? Ce choix accentue l'écart entre les applications Samsung et l'écosystème Google que les utilisateurs côtoient quotidiennement.

Images SamMobile

Un choix stratégique discutable

Au-delà du lifting visuel, One UI 8.5 enrichit l'Assistant Photo qui peut désormais enchaîner plusieurs retouches IA sans créer de copies intermédiaires. Quick Share reconnaît les visages pour suggérer automatiquement les bons destinataires, tandis que la gestion batterie bénéficie d'un affichage repensé plus lisible. Apple ferait bien de s'inspirer à son tour des fonctionnalités d'intelligence artificielle générative de Samsung.

La bêta touche les Galaxy S25 en Allemagne, Inde, Corée du Sud, Pologne, Royaume-Uni et États-Unis. La France devra patienter avant de tester cette interface hybride entre Samsung et Apple. Le déploiement stable suivra la présentation des Galaxy S26, attendue pour début 2026.