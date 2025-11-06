Le Huawei Mate 70 Air défie également l'iPhone Air

Dans la foulée du Motorola Edge 70, le dernier challenger de Huawei arrive : le Mate 70 Air. Ce fleuron Android ne recule pas devant la tendance de la « finesse extrême », mais il booste les spécifications d'une manière qui fait paraître l'approche minimaliste d'Apple un peu trop épurée.

Un concurrent plus que sérieux !

Pour situer ce nouvel entrant, précisons d'emblée que le Mate 70 Air est un poil plus épais (d'à peine 1 mm) mais, surtout, pèse environ 30 % de plus que l'iPhone Air (208 grammes contre 165 grammes).



Une fois cela en tête, on peut dérouler les spécifications. Le dernier né du géant chinois intègre quatre caméras arrière et une capacité de batterie doublée — tout en conservant une esthétique premium.

Alors que le Motorola Edge 70 a impressionné avec son trio d'objectifs arrière, sa caméra selfie en poinçon, son capteur d'empreintes intégré à l'écran et une autonomie de batterie qui serait deux fois supérieure à celle de l'iPhone Air, Huawei va encore plus loin. Le Mate 70 Air offre quatre capteurs arrière et une énorme cellule de 6 500 mAh. Lors de la présentation, Huawei n'a pas mâché ses mots, lançant des piques subtiles sur les compromis de l'iPhone Air — suggérant que la vraie innovation va au-delà de simplement gratter des millimètres.



Ce qui distingue le Mate 70 Air dans l'arène des smartphones fins ? Contrairement à l'iPhone Air ou à la dernière série Edge de Samsung, qui rognent souvent sur les fonctionnalités pour atteindre un profil inférieur à 6 mm, Huawei refuse de faire des concessions. Au contraire, il surbooste les bases pour une expérience sans regrets.



La star reste le panneau OLED de 6,7 pouces en vue complète : une beauté à haut taux de rafraîchissement variable (jusqu'à 144 Hz) avec un ratio d'aspect 20:9 qui offre des visuels vibrants, le tout bord à bord. Idéal pour tout, dont visionner des séries ou jouer. L'autonomie a été un point faible pour les fleurons fins d'Apple et Samsung, mais Huawei renverse la vapeur. La batterie à anode en carbone-silicium de 6 500 mAh promet jusqu'à 50 heures d'utilisation mixte — environ le double de celle de l'iPhone Air. Et quand il s'agit de recharger ? Un chargeur rapide de 66 W inclus vous propulse de 0 à 100 % en moins d'une heure, minimisant les temps d'arrêt.

Les passionnés de photographie vont geeker sur le setup quadruplé :

Capteur principal 50 MP : Pour une netteté et un détail quotidiens.

Téléobjectif RYYB 12 MP : Optimisé pour le zoom avec une meilleure sensibilité en faible lumière grâce à son filtre rouge-jaune-jaune-bleu.

Grand-angle ultra-large 8 MP : Capture des scènes expansives sans distorsion.

Capteur multi-spectral « Red Maple » à 1,5 micron : Le secret de Huawei pour les prises de nuit, utilisant des canaux spectraux avancés pour extraire un maximum de détails des ombres et du chaos en faible lumière.

À l'avant, une caméra selfie de 32 MP en poinçon fait écho au design de Motorola — discret et efficace pour les appels vidéo ou les portraits.



Le Huawei Mate 70 Air est livré avec HarmonyOS 5.1, garantissant une expérience utilisateur fluide et intuitive grâce à l'intégration native des applications. Autre atout majeur : la compatibilité avec la communication par satellite bidirectionnelle.



Côté performances, le Mate 70 Air est équipé de deux processeurs Kirin : le Kirin 9020A et le Kirin 9020B, avec respectivement 16 Go et 12 Go de RAM.

Le verdict : La concurrence s'intensifie

Ce n'est pas le téléphone qui convertira du jour au lendemain les fans hardcore d'Apple, mais c'est une bouffée d'air frais du côté des téléphones avec un appareil facile à transporter mais qui ne néglige ni la puissance ni la polyvalence. Les détails sur les prix et la disponibilité arrivent prochainement.



PS : Apple travaille sur un iPhone Air 2 (ou iPhone 18 Air) avec deux caméras et une autonomie en hausse.