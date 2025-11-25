Mate 80 Pro Max : Huawei veut éclipser l’iPhone avec un écran ultra lumineux

Huawei vient de dévoiler sa série Mate 80 en Chine, avec un flagship qui fait beaucoup parler de lui : le Mate 80 Pro Max et son écran OLED à double couche capable d'atteindre 8 000 nits de luminosité maximale. Un chiffre spectaculaire qui place le constructeur chinois bien devant la concurrence, iPhone compris. Mais derrière ces performances sur le papier, quelle est la réalité ?

Des chiffres qui écrasent l'iPhone

La gamme Mate 80 comprend quatre modèles, mais c'est le Pro Max qui attire l'attention avec ses 8 000 nits annoncés. Pour mettre les choses en perspective, l'iPhone 17 Pro d'Apple plafonne à 3 000 nits en luminosité extérieure maximale et 1 600 nits pour le contenu HDR. Sur le papier, l'écart est considérable. Cependant, Apple précise qu'elle mesure une luminosité "typique" de 1 000 nits en usage quotidien, ce qui correspond à des conditions d'utilisation réelles et prolongées.

Huawei n'a pas communiqué sur les conditions de test qui permettent d'atteindre ces 8 000 nits. Ces pics de luminosité concernent généralement de petites zones de l'écran pendant de très brefs instants, et non l'intégralité de la dalle en usage normal. La technologie OLED à double couche employée par Huawei promet néanmoins une meilleure efficacité énergétique et une meilleure gestion thermique, à l'image du Tandem OLED sur les derniers iPad Pro. Il faudra attendre les tests indépendants pour vérifier si cet écran offre réellement un avantage visible en conditions réelles.

Un design repensé et des ambitions photo

La série Mate 80 abandonne les écrans incurvés pour adopter des dalles plates avec des bords carrés, suivant une tendance déjà observée chez Apple et d'autres constructeurs. À l'arrière, un cercle proéminent marque l'emplacement des bobines de recharge sans fil, créant avec le module photo circulaire une forme rappelant le chiffre huit. Les modèles haut de gamme embarquent des systèmes photo ambitieux avec plusieurs téléobjectifs périscopes et même un kit d'extension téléobjectif en option.

La gamme est alimentée par les puces Kirin maison, et le modèle RS Ultimate Design propose jusqu'à 20 Go de RAM. Côté batterie, Huawei s'en tient à 6 000 mAh sur le Pro Max, là où certains concurrents chinois montent jusqu'à 7 000 mAh. Le Mate 80 Pro Max est proposé à partir de 7 999 yuans (environ 1000 euros), tandis que le RS Master Edition grimpe à 11 999 yuans (environ 1350 euros).