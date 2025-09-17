🔥 Tests des iPhone 17 Pro / Pro Max : le top du top

Les iPhone 17 Pro et Pro Max seront lancés ce vendredi, et les premiers tests des médias et YouTubers américains mettent en lumière leurs atouts, comme chaque année. Avec un design audacieux à l'arrière et des améliorations conséquentes à l'intérieur, ces modèles surpassent leurs prédécesseurs et même l'iPhone 17 Air ultra-fin dans deux domaines clés : une autonomie de batterie exceptionnelle et un appareil photo avancé.

Un test sans surprise !

Mieux qu'un Air

Voici les principaux avantages par rapport à l'iPhone 17 Air :

Autonomie exceptionnelle : Les modèles Pro offrent une autonomie de 20 % à 40 % supérieure à celle de l'iPhone Air. Selon Tom's Guide, l'iPhone 17 Pro a tenu 15 heures et 32 minutes lors d'un test de décharge de batterie, surpassant les 14 heures et 7 minutes de l'iPhone 16 Pro. En usage réel, incluant navigation web, photographie, streaming vidéo et jeux (comme Diablo Immortal et Age of Origins), la batterie restait à environ 20 % en fin de journée sans recharge. Caméra téléobjectif avancée : Les modèles Pro intègrent une caméra téléobjectif de 48 mégapixels avec un zoom optique 4x et 8x, une nette amélioration par rapport à l'iPhone Air. CNET a noté que les images téléobjectif 4x en bonnes conditions d'éclairage rivalisent avec la qualité de la caméra principale, offrant des résultats plus lumineux et détaillés par rapport à l'iPhone 16 Pro. À 8x, les images présentent un peu de bruit en faible luminosité, mais restent impressionnantes. La caméra ultra grand-angle ajoute de la polyvalence pour les utilisateurs qui en ont besoin.

Points forts du design et des performances

Redesign audacieux : L'iPhone 17 Pro arbore un châssis unibody en aluminium et un plateau de caméra arrière pleine largeur, marquant l'un des plus grands changements de design depuis des années. Les nouvelles couleurs — Argent, Bleu Profond et Orange Cosmique — ajoutent du style. Sean Keach de The Sun a salué l'Orange Cosmique comme « classe », jamais criard.

: L'iPhone 17 Pro arbore un châssis unibody en aluminium et un plateau de caméra arrière pleine largeur, marquant l'un des plus grands changements de design depuis des années. Les nouvelles couleurs — Argent, Bleu Profond et Orange Cosmique — ajoutent du style. Sean Keach de The Sun a salué l'Orange Cosmique comme « classe », jamais criard. Puce A19 Pro puissante : La puce A19 Pro, avec ses accélérateurs neuronaux, améliore les performances en IA. Engadget a souligné une traitement plus rapide dans Image Playground et Genmoji, avec un rendu plus rapide des images et emojis générés par IA, par rapport aux modèles précédents.

: La puce A19 Pro, avec ses accélérateurs neuronaux, améliore les performances en IA. Engadget a souligné une traitement plus rapide dans Image Playground et Genmoji, avec un rendu plus rapide des images et emojis générés par IA, par rapport aux modèles précédents. Thermique amélioré : Un système de refroidissement par chambre à vapeur améliore la dissipation de la chaleur. WIRED a testé Assassin’s Creed Mirage et a constaté des performances plus fluides avec des fréquences d'images stables, notant que la chaleur se répartit uniformément, rendant le téléphone plus confortable à tenir que l'iPhone 17 ou Air.

: Un système de refroidissement par chambre à vapeur améliore la dissipation de la chaleur. WIRED a testé Assassin’s Creed Mirage et a constaté des performances plus fluides avec des fréquences d'images stables, notant que la chaleur se répartit uniformément, rendant le téléphone plus confortable à tenir que l'iPhone 17 ou Air. Améliorations de la caméra : Une nouvelle caméra frontale de 18 mégapixels avec un capteur carré prend en charge la rotation automatique et Center Stage. La caméra téléobjectif de 48 mégapixels améliore les capacités de zoom, offrant des images nettes et vibrantes.

: Une nouvelle caméra frontale de 18 mégapixels avec un capteur carré prend en charge la rotation automatique et Center Stage. La caméra téléobjectif de 48 mégapixels améliore les capacités de zoom, offrant des images nettes et vibrantes. Écran et durabilité : Les modèles Pro intègrent le Ceramic Shield 2, un écran plus lumineux et un revêtement anti-reflets amélioré. Le support Genlock ajoute des capacités vidéo de niveau professionnel.

Conclusion des médias

Patrick Holland de CNET a qualifié l'iPhone 17 Pro Max de « bruyant, audacieux, agressif et puissant », le comparant au T800 de Terminator 2 face au T1000 de l'iPhone Air. Il a noté un design légèrement plus lourd et épais, mais a souligné l'avantage de l'autonomie.

Julian Chokkattu de WIRED a déclaré qu'aucune fonctionnalité ne se démarque seule, mais que les améliorations combinées rendent les modèles Pro « plus que la somme de leurs parties ». Il était attiré par la couleur Orange Cosmique, mais a testé les versions Argent et Bleu Profond.

Sean Keach de The Sun a encensé l'iPhone 17 Pro Max, le qualifiant de « mobile phénoménal » et de « smartphone moderne distillé dans une machine aussi pure et puissante que possible ».

Robert Leedham de GQ a estimé que les modèles Pro sont sous-appréciés, prédisant qu'ils gagneront en reconnaissance dès que les utilisateurs les déballeront.

The Verge s'est montré moins enthousiaste, qualifiant cela de « redesign audacieux mais une mise à jour basique » et suggérant que l'iPhone 17 standard convient à la plupart des utilisateurs. On est d'accord depuis le premier jour de la présentation d'Apple : l'iPhone 17 est le meilleur rapport / qualité prix.

Les critiques valident largement l'engouement, avec des records en Chine notamment, la plupart des médias louant les modèles Pro comme la vision la plus complète d'un iPhone Pro à ce jour. On n'en attendait pas moins.



Les précommandes sont ouvertes, et le lancement est prévu pour vendredi.

Où commander un iPhone 17 Pro / Pro Max ?

Vidéo tests

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.