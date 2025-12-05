Test : chargeurs MagSafe et batterie LISEN pour iPhone 17 (+codes promo)

Depuis quelques années, LISEN s'est imposé comme une alternative crédible aux grandes marques d'accessoires Apple avec des produits bien conçus à des tarifs plus accessibles. La marque chinoise propose aujourd'hui une gamme complète d'accessoires de charge pour l'écosystème Apple, du simple câble aux stations de recharge multifonctions. À l'occasion des promotions actuelles sur Amazon, nous avons testé quatre produits phares de leur catalogue pour voir s'ils tiennent leurs promesses face aux références du secteur comme Anker ou Belkin.



Cerise sur le gâteau : nous vous proposons des codes de réduction exclusifs sur iSoft !

Batterie MagSafe 5000mAh : finesse et charge maîtrisée

Cette batterie externe ultra-fine de 0,8 cm d'épaisseur surprend d'abord par sa qualité de fabrication. Le boîtier en alliage d'aluminium respire la solidité et l'attention aux détails, avec des finitions dignes de produits bien plus onéreux. Sa capacité de 5000mAh permet de recharger un iPhone 16 ou 17 à hauteur de 60 à 70%, ce qui suffit largement pour tenir une longue journée loin d'une prise. La charge sans fil plafonne à 7,5W, et c'est justement là que ce produit trouve tout son intérêt.

Contrairement aux batteries qui poussent la recharge à fond, celle-ci privilégie une approche plus douce qui préserve la santé de la batterie de votre iPhone sur le long terme. Pour ceux qui ne sont pas pressés et qui préfèrent ménager leur investissement Apple, cette approche fait parfaitement sens. La double modalité de charge (MagSafe sans fil et USB-C filaire jusqu'à 18W) offre une flexibilité appréciable selon les situations. Au tarif promotionnel actuel, c'est probablement l'un des meilleurs rapports qualité-prix du segment des batteries MagSafe.​

Station de charge 3-en-1 pliable : l'alternative à Anker

Difficile de ne pas penser au MagGo d'Anker en découvrant cette station de charge 3-en-1 de LISEN. Le design pliable, la texture du revêtement et même l'agencement des surfaces de charge reprennent très clairement les codes établis par le fabricant américain, mais avec un tarif nettement plus accessible qui fait toute la différence. La charge de l'iPhone fonctionne parfaitement à 15W en MagSafe, et les AirPods se rechargent sans souci sur la zone Qi dédiée. Le point faible reste malheureusement la recharge de l'Apple Watch qui s'avère plutôt lente à 2,5W, là où certains modèles plus haut de gamme atteignent 5W. Ce n'est pas rédhibitoire si vous rechargez votre montre la nuit, mais ceux qui ont besoin d'un appoint rapide en journée pourraient être frustrés.

Pour le reste, la construction inspire confiance avec ses matériaux solides, et le mécanisme de pliage tient bien dans le temps. À ce prix, surtout avec les réductions actuelles, c'est une excellente option pour centraliser la recharge de tous ses appareils Apple sans se ruiner.

Support chargeur à induction : le dépannage nomade

Ce petit support à induction se destine clairement aux voyageurs réguliers qui veulent voyager léger. Son format ultra-compact se glisse partout et il fonctionne avec n'importe quel chargeur que vous possédez déjà. La charge s'effectue sans surprise de manière assez lente, que ce soit pour l'iPhone ou pour l'Apple Watch si vous utilisez la surface dédiée.

Ce n'est pas un foudre de guerre en matière de performances, mais ce n'est pas non plus ce qu'on lui demande. Son vrai atout réside dans sa fonction de stand qui maintient l'iPhone en position verticale ou horizontale pendant la recharge, idéal pour consulter des notifications, suivre une recette en cuisine ou regarder une série sur votre table de nuit. Pour un prix modique, surtout en promotion, il remplit parfaitement son rôle d'accessoire d'appoint qui dépanne dans diverses situations sans encombrer vos bagages. C'est le genre de produit qu'on apprécie d'avoir sous la main sans forcément y penser au quotidien. Notez que le bloc secteur n'est pas fourni, mais un câble USB-C tressé est présent dans la boîte.

Câble USB-C LISEN : la fiabilité sans compromis

Que dire sur ce câble USB-C à USB-C si ce n'est qu'il fait exactement ce qu'on attend de lui. La gaine en nylon tressé inspire confiance et résiste bien aux manipulations quotidiennes après plusieurs semaines d'utilisation intensive. La charge rapide à 240W fonctionne parfaitement avec les iPhone atteignant les 50% en une trentaine de minutes comme annoncé. Les connecteurs sont bien ajustés, ne bougent pas dans les ports et le câble ne chauffe pas même en charge rapide.

Honnêtement, difficile de trouver un point faible à ce produit qui remplit sa mission sans fioriture. Pour ceux qui cherchent une alternative aux câbles Apple officiels ou qui ont besoin de plusieurs câbles à la maison, au bureau et dans la voiture, c'est un choix évident compte tenu du tarif. On a testé la version de 3 mètres mais plusieurs longueurs sont disponibles selon vos besoin.

