Notre sélection de coques pour iPhone 17, Air, Pro et Pro Max

Coques Ringke

La marque sud-coréenne Ringke, bien connue des clients Apple, propose évidemment sa gamme dédiée à l'iPhone 17 et ses variantes Air, Pro et Pro Max. Nous avons sélectionné ses meilleurs modèles (pensez à choisir l'option qui convient à votre téléphone) :

Coques ESR

La marque hong-kongaise ESR, avec qui nous avons collaboré à plusieurs reprises, notamment pour dévoiler en avant-première les iPhone à venir, propose également une large gamme tournée vers l'iPhone 17 et ses variantes Air, Pro et Pro Max. Nous avons sélectionné ses meilleurs modèles, avec toujours un rapport qualité / prix imbattable

Coques NIMASO

La marque japonaise NIMASO propose plusieurs accessoires dont un modèle très intéressant pour l'iPhone 17 et ses variantes Air, 17 Pro et 17 Pro Max. En plus d'une protection classique. transparente, l'entreprise vend une coque compatible MagSafe qui offre une protection de qualité militaire avec, en option, un anneau amovible qui fait office de béquille pour le poser quand vous regardez une vidéo ou que vous jouez :

Coques Otterbox

La marque américaine Otterbox, célèbre pour ses protections de haut niveau, n'a pas manqué le lancement des iPhone 17, Air, Pro et Pro Max. Comme d'habitude, avec un prix premium proche de ceux d'Apple, la société s'adresse aux baroudeurs et aux maladroits, avec deux modèles intéressants :

Coques Memumi

La marque chinoise Memumi figure parmi nos favorites pour ses coques ultra fine. Si ce n'est pas la protection la plus forte, c'est en revanche la plus discrète et qui permet de conserver une taille de guêpe à son iPhone, idéal sur un iPhone 17 Air par exemple. Et pour ne rien gâcher, le prix est aussi attractif :

Coques JETech

La marque américaine JETech, basée dans l'Illinois, dispose d'une large gamme de produits pour iPhone, et se distingue par une protection à la fois très fine (pas autant que Memumi) et élégante pour les derniers iPhone 17. Le tout à prix canon :

Coques Decoded

La marque néerlandais Decoded se démarque de la concurrence avec ses produits haut de gamme, la plupart du temps en cuir. On a sélectionné deux gammes, une classique et une autre de type étui, idéal pour protéger son iPhone 17 et ranger quelques papiers.

Protection d'écran

Pour ceux qui veulent un surplus de sérénité, pensez à acheter une protection d'écran en verre trempé. Bien que les iPhone 17 soient équipés d'un Ceramic Shield 2, la casse n'est pas impossible. Et changer un écran, sans AppleCare+, peut montrer à plus de 400 euros.



La meilleure offre est chez ESR avec même une option anti-espion pour 2 € de plus :

