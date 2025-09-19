L'iPhone 17 Pro fait son cinéma dans sa première publicité

Alors que les iPhone 17 sont lancés mondialement ce jour, notamment en Océanie, Asie et Europe (dont la) et dans quelques heures aux USA, Apple a publié une nouvelle publicité mettant en lumière l'iPhone 17 Pro sur sa chaîne YouTube australienne. L'accent est mis sur la résistance de l'appareil, désormais en aluminum coulé en une pièce et protégé par un verre Ceramic Shield 2 à l'avant et à l'arrière.

Un premier clip promotionnel

Ce clip de 30 secondes montre un cinéaste capturant des images avec l'iPhone 17 Pro dans des environnements pour le moins chaotiques, incluant des éclaboussures de boue, une forte neige et d'autres éléments hostiles qui mettent à l'épreuve la résistance de l'appareil. Cette publicité devrait bientôt s'étendre aux chaînes YouTube mondiales d'Apple.

Les nouveautés de l'iPhone 17 Pro

Équipé d'un système de caméras triples à 48 mégapixels, l'iPhone 17 Pro introduit un téléobjectif polyvalent prenant en charge un zoom optique 4x et 8x. Des améliorations adaptées aux vidéastes professionnels incluent une stabilisation avancée et des outils de calibration des couleurs. Pour le reste, on parle d'un écran OLED de 6,3 pouces 120 Hz, une puce A19 Pro toujours plus performante, un système de refroidissement actif, une caméra selfie de 18 mégapixels et plus encore.



Dans la description de la vidéo, Apple le présente comme doté de « la caméra la plus cinématographique » de l'histoire de la société, soulignant ses capacités vidéo de niveau professionnel.



Voici la vidéo en question :