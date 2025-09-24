iFixit a démonté l’iPhone 17 Pro : meilleure gestion thermique mais même reparabilité

Quelques jours après son lancement officiel, iFixit a publié une vidéo de démontage de l’iPhone 17 Pro, mettant en lumière le nouveau système de gestion thermique d’Apple et les modifications apportées à la réparabilité. Le spécialiste de la réparation électronique avait déjà publié ses conclusions sur l’iPhone Air.

Système de refroidissement avancé par chambre à vapeur

L’iPhone 17 Pro intègre un système de refroidissement par chambre à vapeur couplé au processeur A19 Pro. Ce système utilise une structure en treillis entre deux plaques pour distribuer l’eau, qui absorbe la chaleur du processeur, se transforme en vapeur, puis se condense en gouttelettes pour dissiper la chaleur à travers le châssis unibody en aluminium. Une comparaison avec une caméra thermique a montré que l’iPhone 17 Pro Max reste plus frais à 34,8 °C, contre 38,8 °C pour l’iPhone 16 Pro Max, évitant ainsi une limitation des performances sur la durée, notamment pendant l’usage de l’IA ou des jeux.

2. Conception du plateau de batterie facilitant le remplacement

La batterie est fixée sur un plateau sécurisé au châssis en aluminium par des vis Torx Plus, éliminant l’utilisation d’adhésif si Apple fournit des batteries de remplacement préinstallées dans des plateaux. La batterie est enveloppée dans du métal pour plus de sécurité, et le plateau est positionné au-dessus du processeur A19 Pro. Cependant, accéder à la batterie nécessite de retirer l’écran, ce qui complique les réparations.

3. Compromis sur la réparabilité

Contrairement à la conception à double entrée de l’iPhone 16 Pro, qui permettait des réparations depuis l’avant ou l’arrière, l’iPhone 17 Pro limite l’accès. Les réparations telles que le remplacement du verre arrière ou de l’assemblage de charge sans fil ne sont possibles que depuis l’arrière, tandis que le remplacement de la batterie, d’un module de caméra ou du port USB-C nécessite de retirer l’écran. Le remplacement du port USB-C implique de dévisser 22 vis, un processus jugé fastidieux. Malgré ces défis, l’inclusion de manuels de réparation dès le premier jour et la prise en compte de la réparabilité par Apple ont valu à l’iPhone 17 Pro une note de réparabilité de 7/10 de la part d’iFixit, soit comme l’iPhone 16 Pro mais légèrement inférieure à celle de l’iPhone Air. Ce dernier a obtenu un 7 provisoire également mais possède tout de même une longueur d’avance, notamment sur la batterie.

4. Châssis en aluminium et vulnérabilité aux rayures

Un test de rayure a confirmé que le plateau de la caméra sur le châssis en aluminium de l’iPhone 17 Pro est sujet aux rayures, où la finition anodisée s’use en raison d’une mauvaise adhérence au bord plat et tranchant. Le professeur en ingénierie mécanique David Niebuhr a expliqué que cette zone est vulnérable aux dommages causés par des objets durs comme des clés.



Pour un aperçu détaillé du système de refroidissement par chambre à vapeur et des tests de rayures, regardez la vidéo complète du démontage d’iFixit.