Apple reconnaît un bug autour d’Apple Intelligence sur certains iPhone 17

Un bug empêche certains utilisateurs d'iPhone 17 de télécharger Apple Intelligence, bloquant l'accès à des fonctionnalités telles que Genmoji, Image Playground et les outils d'écriture. Déjà que l’IA du géant américain est encore bien frêle face à la concurrence, ne pas y avoir accès est encore pire.

Apple travaille sur un correctif

L'équipe de support d'Apple est consciente du problème et travaille sur une solution, bien qu'il ne soit pas clair si une mise à jour côté serveur ou un correctif iOS sera nécessaire.

Ce n’est pas que les fonctionnalités soient bancales sur les derniers iPhone mais tout simplement absentes, le téléchargement ne se faisant pas du tout. De quoi décevoir les clients qui ont acheté le nouvel iPhone, taillé notamment pour l’IA avec ses 12 Go de RAM comme l’iPhone Air ou l’iPhone 17 Pro.



Certains utilisateurs ont résolu le problème avec des solutions de contournement, notamment :

Passer de la connexion cellulaire au Wi-Fi.

Changer la langue de l'iPhone et la rétablir.

Restaurer à partir d'une sauvegarde iCloud après avoir réinitialisé l'appareil.

Activer et désactiver le mode avion.

Modifier la région ou réinitialiser les paramètres réseau.

Réinitialiser tous les paramètres.

Apple travaille sur iOS 26.0.1, et une version bêta d'iOS 26.1 est déjà disponible pour les développeurs et les testeurs publics, mais aucun de ses systèmes d’exploitation ne semble pour le moment rectifier le tir. Gageons que ce soit le cas d’ici à leur sortie.



Qui utilise Apple Intelligence régulièrement parmi vous ?