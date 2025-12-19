Apple adapte sa stratégie financière face à la montée des stores alternatifs

Apple vient de publier un nouvel accord de licence pour développeurs qui lui permet de récupérer directement les commissions impayées en les déduisant des paiements d’applications. Une clause controversée qui redéfinit les rapports de force dans l’écosystème App Store.

Apple se transforme en agent de recouvrement

La firme de Cupertino a discrètement mis à jour son contrat développeur mercredi, introduisant des dispositions qui lui donnent les moyens de recouvrir elle-même les sommes dues. Désormais, Apple peut déduire directement les frais ou commissions impayés des revenus générés par les achats intégrés des applications concernées. La société se réserve même le droit d’aller chercher ces montants auprès des filiales, sociétés mères ou autres applications liées au compte débiteur.



Cette modification intervient dans un contexte réglementaire complexe. Plusieurs marchés comme l’Union européenne, les États-Unis et désormais le Japon autorisent les développeurs à utiliser des systèmes de paiement externes. Dans ces cas, ils doivent déclarer manuellement leurs transactions à Apple pour reverser les commissions requises. Le nouvel accord semble donner à Apple un moyen de corriger ce qu’elle considère comme des déclarations insuffisantes, sans préciser comment elle déterminera les montants dus.

Le document ne fixe aucune limite temporelle : Apple peut procéder à ces déductions “à tout moment” et “de temps à autre”, ce qui pourrait surprendre certains développeurs par des prélèvements inattendus. Les types de paiements concernés incluent les commissions variables, les frais technologiques et les taxes. En Europe notamment, la nouvelle Core Technology Commission remplacera dès janvier 2026 l’actuelle Core Technology Fee de 0,50 euro par installation.



Au-delà de ces dispositions financières, l’accord introduit également des règles pour les assistants vocaux activés via le bouton latéral de l’iPhone et interdit les enregistrements audio, vidéo ou d’écran réalisés à l’insu des utilisateurs. Une précision qui pourrait compliquer certaines pratiques de débogage ou d’analyse d’expérience utilisateur, même si Apple affirme ne pas bannir complètement ces enregistrements, mais exiger le consentement explicite des personnes concernées.