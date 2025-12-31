Et si Apple doublait tout le monde sur l'IA en 2026 ?

La stratégie prudente d'Apple en matière d'intelligence artificielle pourrait enfin porter ses fruits en 2026, selon un rapport de The Information. Alors que des concurrents comme OpenAI, Google et Meta ont investi des centaines de milliards dans des centres de données, des puces et des grands modèles de langage, Apple a adopté une approche plus mesurée. Cela a suscité des critiques pour son retard en innovation IA, particulièrement car Siri est resté en retrait par rapport à des systèmes conversationnels plus avancés et fiables. Cependant, un scepticisme croissant quant aux investissements massifs en IA - remettant en question leur rentabilité à court terme - pourrait justifier la prudence d'Apple. En limitant les dépenses en capital spécifiques à l'IA, l'entreprise conserve plus de 130 milliards de dollars en liquidités, la positionnant idéalement pour des acquisitions ou partenariats si les valorisations des startups IA chutent lors d'un éventuel refroidissement du marché.

Siri doit se renouveler

Le point central des efforts IA d'Apple en 2026 est une refonte majeure de Siri, attendue au printemps, probablement avec iOS 26.4. L'assistant revu promet d'être plus conversationnel, capable de gérer des tâches en plusieurs étapes. Des rapports indiquent qu'Apple intégrera le modèle Gemini de Google pour alimenter les fonctionnalités avancées, reflétant la conviction que les grands modèles de langage deviennent des commodités ne nécessitant pas un développement propriétaire à grande échelle.

L'écosystème intégré d'Apple offre un avantage clé : les fonctionnalités IA peuvent être déployées sans friction via des mises à jour logicielles sur iPhones, iPads et autres appareils, contrairement aux applications autonomes des entreprises purement IA. Les rivaux rencontrent des obstacles en fabrication matérielle, distribution et construction d'écosystèmes solides - domaines où Apple excelle grâce à une maîtrise totale de la chaîne.



Des changements internes récents soutiennent cette vision. Le développement de Siri a été placé sous Mike Rockwell, connu pour le Vision Pro, après des retards. Le responsable de l'IA, John Giannandrea, a annoncé sa retraite début décembre 2025, avec une réorganisation des équipes pour une meilleure orientation produit.



Bien que l'histoire IA d'Apple inclue des efforts précoces mais inégaux comme le lancement de Siri en 2011, ceux-ci n'ont pas nui à son cœur de métier. Si l'engouement pour l'IA se calme et que la nouvelle version de Siri tient ses promesses, 2026 pourrait marquer un tournant, prouvant que la prudence délibérée d'Apple était visionnaire.