Apple visée par une plainte liée à iCloud et à la pédopornographie

La Virginie-Occidentale poursuit Apple, accusée de ne pas lutter suffisamment contre la diffusion d’images d’abus sexuels sur mineurs via ses services. Une affaire qui ravive le conflit entre protection de la vie privée et sécurité des utilisateurs.

Apple dans le viseur d’un État américain pour sa gestion des images d’abus sexuels sur enfants

Protéger la vie privée de ses utilisateurs ou protéger les enfants ? Apple se retrouve une fois de plus coincé entre ces deux impératifs, mais cette fois-ci, c’est la justice qui tranche. La Virginie-Occidentale vient de porter plainte contre la marque à la pomme, lui reprochant de fermer les yeux sur la présence de contenus pédopornographiques sur iCloud.



Pour le procureur général de l’État, JB McCuskey, Apple n’est pas une victime innocente de l’usage criminel que certains font de ses services. C’est une entreprise qui aurait eu connaissance du problème depuis des années et qui aurait consciemment décidé de ne pas agir.



Ce qui rend l’affaire particulièrement explosive, c’est un détail révélé dans les documents judiciaires : Apple aurait en interne désigné sa propre plateforme comme le plus grand vecteur de diffusion de ce type de contenus illégaux. Pendant ce temps, des entreprises comme Google ou Meta signalent aux autorités compétentes un volume bien plus important de cas suspects. Apple, elle, resterait en retrait.

On se souvient qu’en 2021, Apple avait pourtant annoncé une solution technique pour détecter ces images directement dans iCloud Photos. Le projet avait été rapidement enterré, sous la pression d’utilisateurs et de spécialistes en cybersécurité qui craignaient une dérive vers une surveillance généralisée. Apple avait alors justifié sa volte-face en expliquant qu’un tel système pourrait être détourné par des acteurs malveillants.



Cet argument ne convainc pas le procureur. Puisque Apple maîtrise l’ensemble de la chaîne — appareils, logiciels, serveurs — impossible, selon lui, d’invoquer l’ignorance ou l’impuissance.



L’État réclame des sanctions financières et surtout l’obligation pour Apple de mettre en œuvre un dispositif de détection efficace. Une précédente action collective, déposée en 2024 au nom de près de 2 700 victimes, réclamait déjà 1,2 milliard de dollars pour les mêmes raisons. La pression monte.



