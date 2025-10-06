Apple met en avant les 5 avantages clés d'iCloud+

Après le lancement de l’iPhone 17 le mois dernier, Apple met en avant iCloud+ sur sa page d’accueil avec une bannière bien visible, dans le but de stimuler les revenus de ses services d’abonnement. En plus d’offrir davantage de stockage pour sauvegarder ses photos, messages et autres données, les abonnements iCloud+ incluent cinq fonctionnalités précieuses conçues pour améliorer la confidentialité, la sécurité et la personnalisation pour les utilisateurs d’iPhone. Ces avantages sont inclus dans toutes les formules iCloud+, rendant même l’offre de base attractive pour ceux qui cherchent plus qu’un simple espace de stockage supplémentaire.

Les 5 fonctionnalités d'iCloud+

Pour rappel, chaque identifiant Apple inclut 5 Go de stockage iCloud gratuit, souvent insuffisant pour sauvegarder les photos, vidéos et autres données générées par les iPhones modernes. Les abonnements iCloud+, qui nécessitent un abonnement, proposent des paliers de stockage allant de 50 Go pour 0,99 € par mois à 12 To pour 59,99 € par mois en France.



Ci-dessous, nous explorons en détail les cinq avantages d’iCloud+, leurs fonctionnalités, leurs bénéfices et leur intégration dans l’écosystème iPhone. Notez que certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.

1. Relais privé : Protégez votre navigation Safari

Le Relais privé d’iCloud est une fonctionnalité axée sur la confidentialité qui garantit que votre navigation sur Safari reste confidentielle. Lorsqu’elle est activée, elle chiffre votre trafic internet et le redirige via deux relais distincts : l’un géré par Apple, l’autre par un fournisseur tiers. Ce processus masque votre adresse IP et votre activité de navigation aux fournisseurs de réseau, aux sites web et même à Apple, empêchant tout suivi ou profilage.

Fonctionnement : Le Relais privé agit comme un VPN léger, conçu spécifiquement pour Safari. Lors de votre navigation, vos requêtes DNS sont chiffrées, et votre adresse IP est masquée. Le premier relais (géré par Apple) vous attribue une adresse IP anonyme liée à votre région générale, préservant ainsi le contenu localisé. Le second relais (tiers) déchiffre l’URL du site et vous connecte, garantissant qu’aucune entité ne possède à la fois votre identité et vos données de navigation.

À une époque où la confidentialité en ligne est une préoccupation croissante, le "Relais privé" offre aux utilisateurs d’iPhone un moyen simple de naviguer en toute sécurité sans abonnement VPN séparé.

2. Masquer mon e-mail : Des adresses e-mail jetables pour plus de confidentialité

"Masquer mon e-mail" vous permet de créer des adresses e-mail uniques et aléatoires qui redirigent vers votre boîte de réception iCloud principale. Cette fonctionnalité protège votre véritable adresse e-mail contre les spams, les trackers et les sollicitations indésirables, vous offrant un contrôle accru sur la confidentialité de votre boîte de réception.

Fonctionnement : Lors de l’inscription à un service ou un site web, vous pouvez générer une adresse e-mail temporaire via Masquer mon e-mail. Les messages envoyés à cette adresse sont redirigés vers votre boîte iCloud, et vous pouvez désactiver l’adresse temporaire à tout moment pour arrêter de recevoir des e-mails.

"Masquer mon e-mail" permet aux utilisateurs d’iPhone de contrôler leur empreinte numérique, réduisant les risques de spam et renforçant la confidentialité en ligne.

3. Vidéo sécurisée HomeKit : Vidéos de sécurité domestique chiffrées

Description traduite : Vidéo sécurisée HomeKit permet aux utilisateurs d’iPhone d’enregistrer, stocker et visionner les images de caméras de sécurité compatibles dans un format entièrement chiffré. Intégrée à l’application Maison, elle garantit que vos flux vidéo restent privés et accessibles uniquement par vous.

Fonctionnement : Les images des caméras compatibles HomeKit sont chiffrées de bout en bout avant d’être stockées sur iCloud. Vous pouvez visionner des flux en direct ou des clips enregistrés dans l’application Maison, avec des fonctionnalités intelligentes comme la détection de mouvement, la reconnaissance faciale (si liée à votre bibliothèque Photos) et des zones d’activité.

La "Vidéo sécurisée HomeKit" offre une tranquillité d’esprit aux utilisateurs d’iPhone avec des installations de maison intelligente, combinant commodité et protections de confidentialité de haut niveau.

4. Domaine e-mail personnalisé : Personnalisez votre adresse iCloud

Avec le "Domaine e-mail personnalisé", vous pouvez modifier votre adresse e-mail iCloud en utilisant votre propre nom de domaine (par exemple, votrenom@votredomaine.com). Cette fonctionnalité vous permet de maintenir une identité e-mail professionnelle ou personnalisée tout en bénéficiant de l’infrastructure iCloud.

Fonctionnement : Après avoir acheté un nom de domaine (auprès de fournisseurs comme GoDaddy ou Namecheap), vous pouvez le lier à votre compte iCloud. iCloud gère l’hébergement des e-mails, et vous pouvez créer jusqu’à cinq adresses e-mail personnalisées par domaine, synchronisées sur vos appareils Apple.

@famillemartin

.com). Utile également pour créer une présence professionnelle en ligne sans dépendre de services e-mail tiers.

Le "Domaine e-mail personnalisé" enrichit l’expérience e-mail iCloud, offrant aux utilisateurs d’iPhone un moyen de se démarquer avec une adresse e-mail personnalisée et professionnelle.

5. Application Invitations Apple : Organisation d’événements simplifiée

L’application Invitations d'Apple, incluse avec iCloud+, simplifie la planification d’événements en vous permettant de créer, envoyer et gérer des invitations numériques directement depuis votre iPhone. Les invitations se synchronisent sur vos appareils et s’intègrent à l’application Calendrier pour une expérience fluide.

Fonctionnement : L’application Invitations vous permet de concevoir des invitations personnalisées pour des événements comme des anniversaires, des mariages ou des réunions. Vous pouvez envoyer des invitations via l’e-mail iCloud, suivre les réponses et synchroniser les événements avec votre Calendrier. Les destinataires n’ont pas besoin d’un abonnement iCloud+ pour répondre.

L’application Invitations enrichit l’écosystème de productivité de l’iPhone, facilitant l’organisation et le partage d’événements pour les utilisateurs d’iCloud+.

Abonnements iCloud+

Les plans iCloud+ en France incluent :

50 Go : 0,99 €/mois

200 Go : 2,99 €/mois

2 To : 9,99 €/mois

6 To : 29,99 €/mois

12 To : 59,99 €/mois

Chaque plan inclut les cinq avantages, les paliers supérieurs offrant des bénéfices supplémentaires comme la prise en charge de plus de caméras Vidéo sécurisée HomeKit ou un stockage plus important pour les sauvegardes et les médias. Cependant, certaines fonctionnalités (par exemple, Relais privé, Vidéo sécurisée HomeKit et Invitations Apple) peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays en raison de réglementations locales ou de limitations d’infrastructure.