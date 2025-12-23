Apple s’impose dans le top 3 mondial du web en 2025

Dans son bilan annuel 2025, Cloudflare propulse Apple à la troisième place mondiale des services internet les plus populaires, confirmant la domination croissante de la marque à la pomme dans l’écosystème numérique global.

Apple grimpe sur le podium d’internet

L’année 2025 marque un tournant pour Apple dans l’arène numérique mondiale. Selon les données DNS de Cloudflare, qui analyse des milliards de requêtes internet chaque jour, la marque californienne a réussi un exploit notable en s’emparant de la troisième marche du podium des services les plus sollicités sur la planète. Les deux premières places étant occupées par Google et Facebook.



La lutte pour le sommet s’est transformée en véritable marathon. Durant les sept premiers mois, Apple a solidement campé sur sa troisième place, mais l’été a redistribué les cartes avec Microsoft. Les deux titans technologiques ont alors entamé un ballet incessant d’inversions de positions, témoignant d’une compétition acharnée. Finalement, Apple conserve son avantage tandis que Microsoft affiche néanmoins une amélioration globale par rapport à l’exercice précédent.

L’écosystème mobile d’Apple démontre également sa résilience. Bien qu’Android conserve une suprématie numérique avec près des deux tiers du trafic mobile planétaire, iOS grignote progressivement du terrain en atteignant 35 % des connexions, soit une hausse de deux points en un an. Cette expansion s’avère d’autant plus significative qu’elle survient dans un contexte où de nombreux territoires, particulièrement en Afrique et en Asie, demeurent des bastions presque impénétrables pour l’iPhone avec plus de 90 % de trafic Android.



De la 4ᵉ à la 10ᵉ place, on retrouve les habituels géants du web comme Instagram, Amazon, YouTube, TikTok ou encore WhatsApp. TikTok recule d’ailleurs à la 8ᵉ position, probablement en raison de ses tensions avec les États-Unis et de la vente forcée prévue pour début 2026. On remarque aussi la montée en puissance de Starlink, qui reste le leader mondial de l’accès à internet par satellite.