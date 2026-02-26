En 2025 App Store a généré 52,5 milliards, loin devant Google Play et Steam réunis

Le marché du jeu mobile traverse une période de transition intéressante où la course aux téléchargements laisse progressivement place à la fidélisation des joueurs. Une récente étude exhaustive met en lumière la puissance financière de l'écosystème Apple, qui continue de générer des profits colossaux en dépit d'une progression lente de sa base de nouveaux utilisateurs. Si vous observez les tendances actuelles de l'industrie, on constate rapidement que la rentabilité par utilisateur prime désormais sur l'expansion pure et simple des parcs d'appareils. Voilà pourquoi, malgré moins d'utilisateurs que ses concurrents, l'App Store génère plus de revenus que le Google Play Store et Steam réunis.

La rentabilité exceptionnelle de l'écosystème Apple face à Android

Selon le rapport State of Gaming 2026 fraîchement publié par le cabinet Sensor Tower, l'App Store s'impose une nouvelle fois comme la plateforme générant le plus d'argent sur le marché, avec un chiffre d'affaires atteignant 52,5 milliards de dollars au cours de l'année 2025. Il est particulièrement instructif de noter que ce montant dépasse allègrement les revenus combinés du Google Play Store, qui s'établissent à 30 milliards de dollars, et de la plateforme PC Steam.



Pourtant, la croissance de la boutique d'applications d'Apple affiche une progression très faible de seulement 0,6 % sur un an, illustrant de manière assez nette le ralentissement global des téléchargements sur nos téléphones portables. En effet, l'App Store n'a enregistré que 7,8 milliards d'installations l'an passé, marquant une baisse de 5,7 %, ce qui représente une part de marché plutôt petite comparée à celle d'Android et ses 42,4 milliards de téléchargements.



Malgré ce volume d'acquisition beaucoup plus restreint, l'entreprise californienne gagne bien plus d'argent que son principal concurrent, prouvant que les possesseurs d'iPhone s'engagent plus durablement et dépensent plus volontiers par le biais des achats intégrés.

L'ascension de Steam et l'évolution des modèles de monétisation

Alors que l'écosystème mobile cherche avant tout à maximiser l'engagement à long terme, notamment grâce aux titres de stratégie qui dominent les classements en matière de rentabilité avec les microtransactions, d'autres acteurs du secteur affichent des performances remarquables qu'il convient de souligner. La plateforme Steam enregistre une dynamique impressionnante, portée par une solide croissance de 13 % pour atteindre 11,7 milliards de dollars de recettes sur l'année écoulée. Ce bilan annuel s'avère d'autant plus fascinant que ce service se consacre exclusivement à la distribution de jeux vidéo, contrairement aux boutiques d'Apple ou de Google qui tirent profit de multiples logiciels utilitaires.



Pour ne pas se laisser distancer sur le segment très lucratif des ordinateurs, Apple a d'ailleurs largement intensifié ses efforts de séduction envers les développeurs, s'appuyant sur l'architecture unifiée des processeurs Apple Silicon pour faciliter le portage des titres ambitieux vers le Mac, comme Cyberpunk 2077.



En fin de compte, que ce soit par l'intermédiaire de succès massifs comme Roblox, qui rassemble près de 100 millions d'utilisateurs sur iOS, ou par l'optimisation des abonnements, la firme de Cupertino sécurise des revenus récurrents qui soutiennent l'ensemble de sa division dédiée aux services. Et ne vous inquiétez pas pour Google, ils se rattrapent largement sur la monétisation des données personnelles de tous les utilisateurs Android.