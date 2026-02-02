Après Creator Studio, Apple va multiplier les services payants

Apple aime l'argent et, pour une entreprise, il n'y a rien d'anormal là-dedans. La firme semble avoir pris goûts aux services payants et s'apprête à proposer davantage de surcoûts, de ventes croisées et de forfaits d’abonnement dans son écosystème, Apple Creator Studio n’étant que le second signe de cette stratégie. Le premier était Apple One, le bundle regroupant TV+, Music, Fitness+, Arcade et autre iCloud.

Apple explore les opportunités de monétisation

Lancé le 28 janvier 2026, Apple Creator Studio est un abonnement à 12,99 € / mois (ou 129 € / an, avec des tarifs réduits pour les étudiants et éducateurs) qui regroupe plusieurs applications créatives professionnelles : Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor et MainStage. Il inclut également des fonctionnalités IA exclusives et du contenu premium dans la suite bureautique traditionnellement gratuite d’Apple - Pages, Keynote, Numbers (et bientôt Freeform).

Selon Mark Gurman dans sa newsletter « Power On » de ce dimanche, Apple explore « tous les domaines de ses logiciels et services » à la recherche de nouvelles opportunités de monétisation. Creator Studio n’est donc que le début d’une vague plus large de fonctionnalités et d’abonnements payants.L’attractivité de ces offres dépend des cas. Apple One, lancé fin 2020, reste très apprécié et relativement accessible pour le grand public. Creator Studio représente un bon rapport qualité-prix pour les utilisateurs intensifs de Final Cut Pro ou Logic Pro. En revanche, il introduit des fonctionnalités exclusives payantes et des bannières d’incitation à l’achat dans les applications iWork (Pages, Keynote, Numbers), qui étaient jusqu’ici entièrement gratuites sans restriction ni astérisque.



L’essor de l’IA offre à Apple un argument solide pour justifier ces options premium. Creator Studio intègre déjà des outils de génération d’images et de présentations (via des services externes comme OpenAI). Des rumeurs persistantes évoquent aussi un futur service Apple Health+ boosté à l’IA. Cependant, cette évolution comporte des risques. À l’image de la multiplication des publicités dans l’App Store, un excès d’éléments payants pourrait altérer le sentiment de premium et de fluidité qui caractérise les logiciels et le matériel Apple. Et quand on paye un appareil au prix fort, on attend forcément un confort de tous les instants, sans devoir remettre la main au portefeuille. Certains constructeurs automobiles ont eu la même idée et y sont revenus, les clients n'ayant pas appréciés d'ajouter des abonnements après la douloureuse.



Chez Apple, on le voit déjà concrètement :

L’application Image Playground intégrée au système est nettement moins puissante que l’option « Générer une image » disponible uniquement dans les versions Creator Studio de Pages et Keynote.

Des fonctionnalités comme Magic Fill dans Numbers semblent désormais réservées aux abonnés, alors qu’elles auraient autrefois été présentées comme un avantage gratuit de l’écosystème Apple.

Le stockage iCloud suit le même schéma : le palier gratuit de 5 Go n’a pas bougé depuis le lancement d’iCloud en 2011, incitant de nombreux utilisateurs à passer à une formule payante.



Quelle sera la prochaine étape ? Et jusqu’où ira Apple selon vous ?