iOS 27 : Tap to Share, encore une nouveauté indisponible en Europe

Avec iOS 27, Apple poursuit la transformation de l’iPhone en véritable outil professionnel. Grâce à la nouvelle fonction « Tap to Share », les commerçants et indépendants peuvent désormais échanger des informations avec leurs clients via un simple contact NFC, sans équipement supplémentaire. Une avancée qui renforce l’écosystème Apple, mais qui ne sera pas disponible en Europe au lancement.

"Tap to Share” transforme l’iPhone en terminal d’échange de données, mais pas en Europe

Avec iOS 27, Apple franchit une nouvelle étape dans sa vision de l’iPhone comme outil professionnel polyvalent. La firme de Cupertino introduit une fonctionnalité baptisée “Tap to Share”, qui permet à un commerçant d’utiliser son iPhone pour échanger des données avec l’appareil d’un client via un simple effleurement NFC. Concrètement, un artisan, un vendeur sur un marché ou un prestataire indépendant peut désormais partager ou collecter des informations directement depuis son iPhone, sans aucun matériel tiers.



Cette nouveauté s’inscrit dans la continuité de “Tap to Pay”, la fonctionnalité lancée il y a quelques années qui transforme déjà l’iPhone en terminal de paiement sans contact. Tap to Share vient enrichir l’expérience en allant bien au-delà du règlement financier : lors d’une session active, le commerçant peut désormais récupérer les coordonnées d’un client pour une inscription à un programme de fidélité, partager ou ajouter des passes Apple Wallet, envoyer un reçu par e-mail, transmettre une adresse de livraison, ou encore permettre au client de consulter son panier avant de payer via Apple Pay.



L’ensemble repose sur la technologie NFC, identique à celle qu’utilise Apple Pay au quotidien. La sécurité et la fluidité du protocole sont donc héritées d’une infrastructure déjà éprouvée par des millions de transactions. Côté compatibilité, un iPhone 12 ou plus récent est nécessaire pour accéder à la fonctionnalité.

L'Europe...

Cependant, cette annonce comporte un angle mort notable pour les utilisateurs européens : Tap to Share ne sera pas disponible dans l’Espace Économique Européen au lancement. Ce périmètre inclut les 27 pays de l’Union Européenne, mais aussi l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Apple n’a fourni aucune explication quant aux raisons de cette exclusion, ni donné d’indication sur un calendrier de déploiement pour la région.



Ce silence d’Apple sur les motifs de l’absence européenne ne manquera pas d’alimenter les spéculations. Dans un contexte où le Digital Markets Act (DMA) continue de peser sur la stratégie de la firme en Europe, il est difficile de ne pas y voir une prudence réglementaire, même si rien n’a été officiellement confirmé. La tendance à un iOS à deux vitesses entre les États-Unis et l’Europe se confirme une fois de plus avec iOS 27, à commencer par Siri AI.



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