iOS 27 pourrait convertir n’importe quel QR code en pass Wallet

Avec iOS 27, Apple s’apprête à simplifier la vie des utilisateurs d’iPhone en introduisant une fonction attendue dans Apple Wallet : la possibilité de créer ses propres pass numériques à partir d’un simple QR code, sans dépendre d’applications tierces. Une évolution discrète, mais potentiellement très pratique au quotidien.

iOS 27 : Apple Wallet va permettre de créer ses propres pass numériques

Avec iOS 27, Apple prépare une nouveauté discrète mais attendue pour l’application Cartes : une fonctionnalité baptisée “Créer un Pass”, révélée par Mark Gurman de Bloomberg ce lundi. Une petite révolution pour tous ceux qui ont déjà galéré à retrouver un QR code enfoui dans une appli tierce peu pratique.



Le principe est simple. Vous avez un code QR dans l’application de votre salle de sport, de votre club de fidélité ou d’une salle de concert, mais cette application ne prend pas en charge Wallet ? Jusqu’ici, impossible de l’y intégrer directement. Avec iOS 27, il suffira de scanner ce code avec l’appareil photo de l’iPhone pour générer un pass personnalisé, directement stocké dans Wallet.



Selon Bloomberg, la fonctionnalité sera accessible via le bouton “+” déjà présent dans Wallet, là où l’on ajoute aujourd’hui ses cartes bancaires. Les utilisateurs pourront créer un pass de zéro ou à partir d’un QR code existant, avec plusieurs options de personnalisation : modèles, couleurs, icônes et images au choix. Le résultat sera un pass à part entière, présenté à l’entrée d’une salle ou d’un événement exactement comme un billet officiel.

Ce qui rend cette annonce particulièrement intéressante, c’est ce qu’elle dit du rapport d’Apple avec son propre écosystème. Wallet existe depuis 2012, et des applications tierces comme PassSource permettent de créer des passes personnalisés depuis des années, avec des résultats variables. Google Wallet a d’ailleurs intégré une fonction similaire dès août 2024. Apple arrive donc en retard sur ce point précis, mais la promesse d’une expérience native et fluide pourrait rapidement marginaliser les solutions alternatives.



La cible principale de cette fonctionnalité est évidente : les petits commerces, associations, salles de sport indépendantes ou organisateurs d’événements qui n’ont ni les ressources ni les compétences techniques pour intégrer le protocole PassKit d’Apple. Leur clientèle pourra désormais se passer de leurs applications dédiées pour les cas d’usage les plus simples.

Typiquement le genre de nouveauté qui ne sera pas disponible en France au lancement...

Un bémol de taille pour les utilisateurs français : cette fonctionnalité fait partie de celles qui risquent fort de ne pas arriver en Europe au même moment que dans le reste du monde. Apple se retrouve régulièrement contraint de retarder ou de modifier ses nouveautés en raison du Digital Markets Act (DMA), le règlement européen sur les marchés numériques.



Wallet est précisément l’un des terrains les plus sensibles de ce bras de fer entre Cupertino et Bruxelles, la Commission européenne ayant longtemps enquêté sur le monopole d’Apple autour du NFC et des paiements sans contact. Même si la fonctionnalité “Créer un Pass” n’est pas liée au paiement, Apple pourrait la retenir en Europe le temps de valider sa conformité avec les exigences de la Commission, comme elle l’a déjà fait avec plusieurs fonctionnalités ces dernières années. Un scénario désormais devenu presque habituel pour les utilisateurs européens...



iOS 27 sera présenté lors de la WWDC 2026, qui se tiendra du 8 au 12 juin à Cupertino.

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