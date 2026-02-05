Apple Plans n'est pas assez populaire pour être régulé par le DMA dans l'UE

C'est une nouvelle qui va soulager les équipes juridiques de Cupertino. Alors que la firme est régulièrement dans le viseur de Bruxelles pour ses pratiques anticoncurrentielles, la Commission européenne a rendu un verdict clément ce jeudi : Apple Plans et la régie publicitaire Apple Ads ne seront pas soumis aux règles strictes du Digital Markets Act (DMA). Le régulateur estime que ces services ne sont tout simplement pas assez dominants sur le marché européen pour justifier une surveillance accrue.

Pas de statut de "contrôleur d'accès"

L'Europe a tranché après plusieurs mois d'enquête. Pour être qualifié de "gatekeeper" (contrôleur d'accès) et tomber sous le coup du DMA, une plateforme doit représenter un point de passage incontournable pour les entreprises souhaitant toucher les consommateurs. Or, Bruxelles a conclu que ni l'application de cartographie d'Apple, ni ses services publicitaires ne remplissent ce critère.

Apple a rapidement réagi en saluant cette décision, rappelant que ses services font face à une "concurrence significative" en Europe. Concrètement, cela signifie que vous ne verrez pas de changements forcés sur ces applications spécifiques, contrairement à ce qui a été imposé sur l'App Store ou la puce NFC de l'iPhone. L'UE considère que les alternatives sont suffisamment solides pour que les utilisateurs ne soient pas "enfermés" chez Apple.

Une victoire en demi-teinte face à Google

Si cette exemption est une excellente nouvelle d'un point de vue réglementaire, elle met aussi en lumière le retard d'Apple sur certains secteurs. Échapper au DMA est, paradoxalement, un aveu que la popularité d'Apple Plans n'égale pas celle de Google Maps. Le service de Google, lui, est bien classé comme gatekeeper depuis 2023 car il dépasse largement les seuils d'utilisation fixés par l'UE (45 millions d'utilisateurs mensuels actifs).

C'est donc une victoire douce-amère pour la Pomme : elle évite de potentielles amendes salées et des contraintes techniques lourdes, mais cela confirme qu'elle reste un challenger face au géant de Mountain View sur la cartographie et la publicité. Pour une fois, ne pas être le numéro un a du bon.



