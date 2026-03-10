L'écosystème Apple complet pour environ 2 000 euros, c'est enfin possible

S'offrir l'intégralité de l'univers Apple en entrée de gamme pour le prix d'un seul iPhone Pro Max haut de gamme ? C'est désormais possible. iPhone, Mac, iPad, montre connectée et écouteurs : la facture totale s'établit à 2 225 euros. Avec les remises Education, on se rapproche des 2 000 euros. Cinq appareils, cinq catégories, un écosystème complet.

Ce que représente 2 225 euros chez Apple

Voici ce que comprend ce setup (sur Amazon) :

iPhone 17e - 719 € : un iPhone à part entière, avec tout ce qu'on attend d'un smartphone moderne. Écran OLED, appareil photo convaincant, MagSafe. Pour 90% des utilisateurs, il fait exactement le même travail qu'un modèle plus cher.

: un iPhone à part entière, avec tout ce qu'on attend d'un smartphone moderne. Écran OLED, appareil photo convaincant, MagSafe. Pour 90% des utilisateurs, il fait exactement le même travail qu'un modèle plus cher. MacBook Neo - 699 € : la vraie nouveauté de ce lineup, présenté début mars 2026. Un Mac portable léger (1,23 kg), rapide au quotidien, avec une autonomie de 16 heures annoncée. Parfait pour naviguer, travailler, regarder des séries ou gérer ses mails.

: la vraie nouveauté de ce lineup, présenté début mars 2026. Un Mac portable léger (1,23 kg), rapide au quotidien, avec une autonomie de 16 heures annoncée. Parfait pour naviguer, travailler, regarder des séries ou gérer ses mails. iPad A16 - 389 € : la tablette idéale pour consommer du contenu, prendre des notes ou laisser les enfants dessiner. Réactif, grand écran, simple à utiliser.

: la tablette idéale pour consommer du contenu, prendre des notes ou laisser les enfants dessiner. Réactif, grand écran, simple à utiliser. Apple Watch SE 3 - 269 € : suivi de l'activité, notifications au poignet, monitoring cardiaque. Tout ce dont la grande majorité des gens ont besoin dans une montre connectée.

: suivi de l'activité, notifications au poignet, monitoring cardiaque. Tout ce dont la grande majorité des gens ont besoin dans une montre connectée. AirPods 4 - 149 € : des écouteurs sans fil qui sonnent bien, se connectent automatiquement et passent d'un appareil Apple à l'autre sans manipulation.

Notez qu'entre les remises Education et les promotions actuelles sur Amazon, on peut même se rapprocher des 1900 euros !

Le MacBook Neo, l'élément déclencheur

Sans le MacBook Neo, ce calcul n'existerait pas. C'est le premier Mac portable sous les 700 euros depuis des années, et il ne donne pas l'impression d'un produit au rabais. Il fait tourner macOS sans accroc pour des usages du quotidien, et c'est précisément tout ce qu'on lui demande. Quelques concessions existent par rapport aux modèles supérieurs, mais elles ne se ressentent pas dans l'utilisation courante et basique de la plupart des gens.

Ce qui rend ce lineup pertinent, c'est que l'intégration logicielle d'Apple est entièrement présente, même sur ces modèles d'entrée de gamme. La Watch déverrouille le Mac, les AirPods basculent automatiquement d'un appareil à l'autre, l'iPhone et le Mac se parlent en permanence via Handoff. Toute la fluidité de l'écosystème Apple est là. En plus, vos données ne sont pas utilisées et revendues au plus offrant.



Il y a cinq ans, le seul MacBook d'entrée de gamme dépassait les 1 100 euros. Aujourd'hui, pour 2 225 euros, on s'offre cinq appareils qui auraient chacun coûté bien plus cher il y a quelques années.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.