Apple rachète discrètement Invrs.io, une start-up spécialisée en photonique

Et une de plus ! Apple a racheté Invrs.io, une petite entreprise de recherche en photonique qui ne comptait qu’un seul salarié : son fondateur. Cette acquisition a eu lieu en octobre 2025, mais elle n’a été révélée que récemment grâce à un dépôt obligatoire sur le site de la Commission européenne dans le cadre des réglementations sur les marchés numériques (DMA). L’information a été repérée par MacRumors.

Un spécialiste de la photonique

Invrs.io a été créée en 2023 par Martin Schubert, un spécialiste reconnu avec plus de 15 ans d’expérience dans les semi-conducteurs et les technologies avancées. Schubert a notamment travaillé chez Google et Meta, où il a dirigé des projets sur des programmes de conception inverse guidée par l’IA. Il est répertorié comme l’unique actionnaire et employé de l’entreprise.

D’après la page GitHub d’Invrs.io, la société se concentrait sur l’avancée de la conception guidée par l’IA, avec une priorité initiale sur l’optique. Ce domaine est essentiel pour les composants des appareils de réalité augmentée et virtuelle (AR/VR), des datacenters, des véhicules autonomes, et bien d’autres applications. Invrs.io développait des frameworks open-source pour la recherche en photonique, incluant des défis de simulation standardisés et un classement public permettant de comparer les résultats de conception dans ce secteur.



Si vous n'êtes pas familier avec ce terme, la photonique est la science et la technologie liées à la génération, au contrôle et à la détection des photons (particules de lumière). Elle joue un rôle clé dans les systèmes optiques de pointe.



Martin Schubert est loin d'être un rigolo, avec près de 100 brevets déposés et des dizaines de framework en Python. Apple n’a pas fait de commentaire officiel sur cette opération, suivant sa pratique habituelle de ne pas divulguer les objectifs des acquisitions de petite envergure. Ce rachat fait suite à celui de Q.ai, une société spécialisée dans l’IA audio, en janvier dernier. Apple continue ainsi de renforcer ses compétences en intelligence artificielle et technologies connexes.



L’expertise d’Invrs.io et de Martin Schubert pourrait servir aux travaux d’Apple sur les modules photo, le matériel de traitement d’image, les composants optiques de l’Apple Vision Pro, ou les futurs produits AR/VR. La firme a déjà réalisé plusieurs acquisitions dans les domaines de l’optique et de la photonique pour soutenir ses ambitions en réalité augmentée, informatique spatiale et imagerie haute performance.