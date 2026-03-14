Roole Map : l'app de GPS numéro 1 de l'App Store, ça vaut le coup ?

Il y a des apps qu'on télécharge par curiosité, et d'autres qu'on garde parce qu'elles changent vraiment quelque chose. Roole Map semble appartenir à la seconde catégorie : lancée par Roole, le premier club automobile français, elle revendique déjà plus de 700 000 téléchargements et 360 000 utilisateurs actifs chaque mois. Ce GPS permet nous seulement de se repérer, mais aussi de connaître en temps réels le coût des carburants et des recharges électriques, la fréquentation des parkings... autant de fonctionnalités qui méritent qu'on s'y attarde.

Bien plus qu'un GPS classique

Waze, Plans, Mappy... Le marché de la navigation n'est pas vide. Alors pourquoi Roole Map ? La réponse est dans l'approche : là où ses concurrents se concentrent sur le guidage, Roole Map agrège tout ce qui gravite autour du trajet en voiture. Coût des péages, prix des carburants sur le parcours, disponibilité et tarifs des bornes de recharge, parkings avec leurs horaires et disponibilités en temps réel, détail des services dans les aires de repos... Autant de données qu'il faudrait normalement chercher dans cinq applications différentes selon les créateurs de Roole Map.

L'interface fait le choix du minimalisme : rien de superflu, pas de publicité, pas de surcharge visuelle. Une philosophie qui tranche avec Waze et ses notifications sponsorisées ou Google Maps et son écosystème envahissant. Ici, l'expérience est pensée pour le conducteur, pas pour l'annonceur.

Côté budget, l'app affiche le coût réel du trajet avant même de démarrer, avec le détail carburant et péages. Pour les véhicules électriques, elle va plus loin en estimant le temps et le prix de la recharge selon les badges utilisés, et en indiquant la puissance et la disponibilité des bornes en temps réel. Une fonctionnalité utile à l'heure où la multiplication des opérateurs de recharge rend la chose franchement complexe.

Une appli française, et assumée

Ce qui distingue peut-être le plus Roole Map, c'est son positionnement. L'application est la première de son secteur à obtenir la certification Origine France Garantie, les données cartographiques et trafic proviennent de TomTom, acteur européen historique, et l'équipe de développement est basée en France. Aucune revente de données personnelles, un point qui commence à peser dans les choix des utilisateurs face aux géants américains.

Gratuite et sans publicité, Roole Map fonctionne comme une vitrine pour les services et offres de Roole, le premier club automobile français, qui monétise via ses abonnements et son réseau de partenaires plutôt qu'en exploitant les données de ses utilisateurs.

Le signalement communautaire, très attendu, devrait arriver dès le printemps et compléter les données TomTom avec celles des utilisateurs eux-mêmes, à la manière de Waze. Une évolution logique qui pourrait accélérer encore l'adoption.

Sur les questions d'élargissement, la réponse qui nous a été donnée est claire : pas de mode vélo ou moto prévu pour l'instant, le focus reste les automobilistes sur le territoire français. Une Apple Watch dédiée ? "Ce n'est pas prioritaire, mais on ne s'interdit rien", répond l'équipe. À surveiller donc.

Roole Map est disponible gratuitement sur l'App Store et Google Play.

Merci à l'équipe de Roole Map pour leur transparence et d'avoir répondu à toutes nos questions.

Télécharger l'app gratuite Roole Map