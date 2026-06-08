HBO Max revoit ses tarifs à la hausse en France dès juillet

HBO Max fait grimper le tarif de ses offres en France. Tout le secteur du streaming vidéo est maintenant concerné.

HBO Max augmente son prix en France

Moins de deux ans après son lancement en France, HBO Max annonce une augmentation de ses abonnements. La plateforme de Warner Bros. Discovery rejoint ainsi Netflix et Disney+, qui avaient déjà relevé leurs prix en 2025.



La nouvelle est tombée ce lundi 8 juin via un e-mail envoyé aux abonnés existants. Tous les niveaux d’abonnement sont concernés, sans exception. L’offre Basic avec publicités passe de 5,99 à 6,99 euros par mois. La formule Standard grimpe d’un euro pour atteindre 10,99 euros mensuels. Quant à l’abonnement Premium, il bondit de deux euros, passant de 13,99 à 15,99 euros par mois.



Les engagements annuels subissent eux aussi une révision. Le forfait Basic à l’année monte à 69,90 euros, soit dix euros de plus. La formule Standard annuelle est désormais facturée 99,90 euros (+9,10 euros), tandis que le Premium annuel atteint 139 euros, en hausse de vingt euros.

Les nouveaux tarifs sont déjà appliqués pour les nouvelles souscriptions sur le site d’HBO Max. Pour les abonnés actuels, la transition sera effective à partir de la facturation du mois de juillet.



La plateforme avait anticipé ce mouvement : Warner Bros. Discovery avait augmenté ses prix aux États-Unis en octobre 2025, avec des hausses allant jusqu’à deux dollars par mois selon les formules. Le PDG David Zaslav avait alors explicitement jugé le service “largement sous-évalué”. La France, lancée seulement en juin 2024, avait jusqu’ici été épargnée.



Le timing est notable. HBO Max effectue cette hausse à quelques semaines du lancement de House of the Dragon saison 3, attendue le 22 juin. Un argument de contenu fort pour justifier l’augmentation auprès des abonnés hésitants, et pour limiter les désabonnements.

Avec cette revalorisation, HBO Max reste malgré tout sous les tarifs pratiqués outre-Atlantique, où le Premium est facturé près de 23 dollars par mois.

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