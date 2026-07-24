Claude Opus 5 d’Anthropic : une performance proche de Fable 5 à moitié prix

Anthropic vient de dévoiler Claude Opus 5, une mise à niveau majeure de son modèle phare Opus 4.8. Selon l’entreprise, ce nouveau modèle offre des performances proches de Fable 5 (le modèle le plus puissant d’Anthropic) tout en coûtant deux fois moins cher. Un excellent équilibre entre puissance et accessibilité pour un usage quotidien.

Améliorations significatives sur tous les benchmarks

Opus 5 surpasse clairement Opus 4.8 sur de nombreux tests :

Codage agentique ;

Résolution de problèmes inédits ;

Travail intellectuel ;

Utilisation de l’ordinateur ;

Raisonnement multidisciplinaire.

Le modèle constitue une « amélioration significative » pour la recherche scientifique. Il produit également des sorties visuelles de meilleure qualité et excelle dans la vérification de son propre travail, en itérant jusqu’à la complétion réussie d’une tâche.

Sécurité et comparaison avec Mythos 5

Opus 5 se rapproche des performances de Mythos 5 (une version de Fable 5 avec moins de garde-fous) pour la détection de vulnérabilités en cybersécurité. Cependant, n’ayant pas été entraîné spécifiquement sur ces tâches, il reste « largement derrière » sur l’exploitation effective des failles. Mythos 5 est d’ailleurs limité à un petit nombre d’organisations (principalement des défenseurs cyber et fournisseurs d’infrastructures critiques) en raison de ses capacités offensives. C'était d'ailleurs pour cela que son lancement avait été rapidement avorté, après des intrusions au sein de la NSA, l'agence de sécurité nationale américaine.

Tarification et disponibilité

Bonne nouvelle : Opus 5 conserve le même prix qu’Opus 4.8 :

5 $ par million de tokens en entrée ;

25 $ par million de tokens en sortie.

Un mode Rapide est également disponible : 2,5 fois plus rapide pour le double du prix de base. Opus 5 est d’ores et déjà disponible sur toutes les plateformes Claude. Il devient le modèle par défaut sur Claude Max et le plus puissant accessible via Claude Pro.

Pourquoi choisir Claude Opus 5 ?

Ce modèle s’adresse particulièrement aux :

Développeurs ;

Chercheurs ;

Professionnels du savoir ;

Utilisateurs quotidiens qui recherchent le meilleur rapport performance/prix du marché.

Avec des capacités renforcées en raisonnement complexe, en codage et en tâches créatives, Opus 5 positionne Anthropic comme un concurrent très sérieux face aux géants de l’IA, tout en restant plus abordable que son modèle haut de gamme Fable 5.Si vous êtes abonné Claude Pro ou Max, vous bénéficiez automatiquement de cette mise à niveau.

Comparatif avec Claude, GPT et Grok

Voici une comparaison entre Claude Opus 5 (Anthropic), GPT-5.6 Sol (OpenAI, modèle phare de la famille) et Grok (xAI, actuellement Grok 4 / 4.5 selon les dernières mises à jour de juillet 2026).

Critère Claude Opus 5 GPT-5.6 Sol Grok 4 / 4.5 (xAI) Vainqueur Prix 5 $/M input – 25 $/M output ~5 $/M input – 30 $/M output Très compétitif (via SuperGrok / X) Opus 5 Codage agentique Très bon (amélioration forte) Excellent (souvent n°1) Excellent (leader sur plusieurs benchmarks) GPT-5.6 Sol / Grok Raisonnement scientifique Très bon Excellent Leader (Humanity’s Last Exam, GPQA) Grok Cybersécurité Bon en détection Très fort Très fort (surtout en mode Heavy) GPT-5.6 / Grok Créativité & écriture Excellent (style naturel) Très bon Bon (plus direct/humoristique) Opus 5 Vitesse (mode normal) Bonne Bonne Très rapide Grok Fiabilité / Vérification Excellent (itère bien) Bon Bon Opus 5 Accès & disponibilité Claude Pro / Max ChatGPT Plus / Teams / API Gratuit limité + SuperGrok / X Premium Dépend de l’usage Personnalité Neutre, sécurisée Polyvalente Maximalement truth-seeking, humoristique Grok

Points forts détaillés

Claude Opus 5 (Anthropic)

Meilleur rapport qualité/prix parmi les modèles frontier.

Amélioration notable en vérification de travail et itération (idéal pour tâches longues et complexes).

Excellent en recherche scientifique et sorties visuelles.

Style d’écriture souvent considéré comme le plus naturel et agréable.

Moins “agressif” sur les garde-fous que les versions précédentes, mais reste prudent.

GPT-5.6 Sol (OpenAI)

Actuel leader perçu en codage agentique et développement d’outils (beaucoup d’utilisateurs et développeurs le placent devant Fable 5).

Très bon équilibre global, particulièrement fort en tâches complexes avec réflexion approfondie.

Écosystème mature (ChatGPT, Codex, intégrations).

Tarification légèrement plus élevée en sortie que Opus 5.

Grok 4 / 4.5 (SpaceXAI)

Souvent en tête sur des benchmarks exigeants comme Humanity’s Last Exam, GPQA, ARC-AGI-2 et maths avancées.

Excellent en raisonnement brut et tâches STEM.

Approche “maximalement truth-seeking” avec moins de censure.

Vitesse perçue comme supérieure et personnalité distinctive (utile et humoristique).

Fort en mode multi-agent (“Heavy”).

Quel modèle choisir selon votre usage ?

Usage quotidien / écriture / recherche générale → Claude Opus 5 (meilleur prix + fiabilité).

Développement logiciel / codage agentique → GPT-5.6 Sol (légèrement devant pour beaucoup de devs).

Raisonnement scientifique avancé / maths / vérité brute → Grok 4/4.5.

Meilleur compromis global → Claude Opus 5 si budget important ; Grok si vous appréciez la vitesse et la franchise.

Télécharger l'app gratuite Claude by Anthropic