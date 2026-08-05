Telegram retiré brièvement de l’App Store : Pavel Durov accuse un maître-chanteur

Telegram a été retirée de l’App Store pendant une quarantaine de minutes en début de semaine, avant d’être rapidement rétablie. Selon son fondateur et CEO, Pavel Durov, cette suspension temporaire serait le résultat d’une manipulation orchestrée par un « maître-chanteur ».

Un contenu illégal planté pour forcer la main

D’après Durov, un individu aurait déposé du contenu pédopornographique modifié par IA dans un groupe public, dans le but de faire signaler l’application à Apple et d’obtenir sa suppression. Ce type d’attaquants cible généralement des administrateurs de communautés : ils menacent de polluer leurs groupes avec du contenu illégal s’ils refusent de payer une rançon.

Dans ce cas précis, l’assaillant aurait utilisé une astuce technique : modifier un ancien message déjà présent dans un groupe actif pour y ajouter le contenu interdit. Ce message « antidaté » serait resté quasiment invisible pour les membres, ce qui lui aurait permis d’échapper aux outils de modération habituels de Telegram. Pour que le patron de la messagerie chiffrée réagisse en personne, c'est que le sujet était hautement inflammable.

Apple a agi avant de contacter Telegram

Selon le dirigeant, Apple a retiré l’application dès la découverte du contenu, sans contacter préalablement l’équipe de Telegram. La société a ensuite indiqué qu’une revue de contenu avait mis en évidence du matériel pédopornographique contraire aux règles de l’App Store, et que Telegram avait « promptement supprimé le contenu et banni l’utilisateur », ce qui a permis le retour de l’app.

Durov estime qu’Apple a été manipulée et a réagi de façon excessive. Il alerte également sur un risque plus large : toute application hébergeant du contenu généré par les utilisateurs pourrait devenir la cible de ce type de chantage.



Last night Apple briefly removed Telegram from the AppStore because a user had planted illegal porn in a public chat.



Telegram was restored within hours. But I want to explain what happened — to warn other app developers and help protect online communities from similar attacks.… — Pavel Durov (@durov) August 4, 2026

La position de Telegram

Le CEO affirme que le contenu pornographique illégal dans les groupes publics n’est pas un problème systémique sur sa plateforme, grâce à des outils de modération efficaces. Il présente cet incident comme un cas limite, rendu possible par l’utilisation de contenu ancien et difficilement détectable.

Apple, de son côté, n’a pas commenté les accusations de Durov concernant l’existence d’un maître-chanteur.

Cet épisode met en lumière la difficulté pour les sociétés de gérer les contenus générés par les utilisateurs, surtout lorsqu’ils sont volontairement dissimulés pour provoquer une réaction épidermique et automatique des systèmes de modération sur les plateformes d'échanges.

Que pensez-vous de cet incident ? Apple a-t-elle réagi trop vite, ou la prudence est-elle de mise face à ce type de contenus ?

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