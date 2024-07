Retrait de Telegram en Chine : pour Durov, c’est Apple la cible du gouvernement

Au cours de la semaine dernière, plusieurs applications très populaires en Chine ont été contraintes de quitter l’App Store. En effet, le gouvernement chinois a fait une « demande urgente » à Apple pour supprimer les applications WhatsApp, Signal, Threads et Telegram. Pour la première fois depuis ce retrait, le patron de Telegram s’est exprimé.

Telegram supprimé en Chine

Depuis la semaine dernière, la catégorie des messageries instantanées sur l’App Store chinois a vu partir ses applications les plus populaires. Apple a été obligé de supprimer Signal, Telegram et le plus gros : WhatsApp, sur ordre du gouvernement de Xi Jinping. Peu après l’annonce de la suppression, Apple a rappelé être contraint de devoir respecter la loi des pays où elle opère, même si ce qui est demandé n’est pas logique ou semble être une décision abusive.



Aujourd’hui, le patron et fondateur de Telegram, Pavel Durov, s’est exprimé quant au retrait de Telegram de l’App Store en Chine, une action qui est un énorme coup dur pour l’entreprise, car la Chine représentait un marché important et en croissance permanente pour Telegram.

Selon lui, la Chine ne cherchait pas à s’en prendre aux géants de la messagerie instantanée cryptée, la principale cible serait Apple, selon les propos de Durov.

Telegram est l'application mobile la plus téléchargée en Chine sur Android, selon Google Play. L'accès à Telegram nécessite un VPN en Chine, mais les Chinois sont intelligents - ils aiment Telegram et trouvent un moyen de l'utiliser. La semaine dernière, la Chine a forcé Apple à supprimer des applications telles que Telegram de son App Store chinois. Nous n'avons pas vu de diminution des téléchargements en provenance de Chine - et je ne pense pas que Telegram ait été la principale cible de ce changement. C'était une décision contre Apple elle-même : les autorités chinoises forcent une grande partie de leurs citoyens à passer des iPhones aux smartphones Android produits par des entreprises chinoises telles que Xiaomi.

Le raisonnement du patron de Telegram est pertinent, à travers des « excuses » liées à la sécurité des citoyens chinois, le gouvernement pourrait avantager les smartphones sous Android et donc par conséquence les entreprises chinoises qui utilisent massivement Android. Après tout, favoriser les firmes chinoises est tout à fait légitime, surtout après ce qu’a fait le gouvernement de Donald Trump à Huawei.



Comme souvent, les affirmations ne sont pas entièrement vraies, car Telegram n’est pas disponible sur le Play Store en Chine. Toutefois, l’application profite du « Sideloading » qui permet de télécharger l’application sur des stores tiers, chose qui n’est pas possible sur les iPhone qui n’ouvrent pas la distribution des applications dans le pays.

