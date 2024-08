Depuis l’arrestation de Pavel Durov, les téléchargements de Telegram explosent sur iOS

Ce week-end, on apprenait que la France venait d’arrêter Pavel Durov, le PDG et fondateur de la messagerie instantanée Telegram. Depuis cette annonce qui a provoqué un véritable buzz médiatique dans le monde entier, les téléchargements de l’application Telegram ont littéralement explosé sur l’App Store. Beaucoup d’utilisateurs ont installé Telegram par peur que l’application soit supprimée, chose qui ne sera pas le cas finalement.

Telegram parmi les applications les plus téléchargées en ce moment sur l’App Store

Le week-end dernier, Pavel Durov, fondateur et PDG de Telegram, a été arrêté en France, déclenchant une vague de réactions à travers le monde. Les autorités françaises accusent Durov d’avoir permis la prolifération d’activités illégales sur sa plateforme, sont mentionnés dans la poursuite : le trafic de drogue, le blanchiment d’argent, la diffusion de contenu en direct sans accord des ayants droits (comme les matchs de foot) et la distribution de contenus pédopornographiques (CSAM). Ces accusations, d’une gravité extrême, sont fermement contestées par Durov et l’équipe dirigeante de Telegram, qui soulignent l’impossibilité pour un PDG de contrôler les actions de millions d’utilisateurs qui envoient des milliards de messages par jour.



Malgré la nature choquante des accusations et l’arrestation de Durov, Telegram a paradoxalement profité de cette médiatisation intense. Depuis l’annonce de son arrestation, l’application a vu ses téléchargements exploser, atteignant la deuxième place de la catégorie « réseaux sociaux » sur l’App Store en France. Cette position place Telegram devant des géants tels que WhatsApp, Facebook, Signal et Discord, une performance impressionnante qui ne montre aucun signe de ralentissement.

Ce regain d’intérêt n’est pas limité à la France. À l’échelle mondiale, les téléchargements de Telegram sur iOS ont augmenté de 4 % dimanche, selon les données de Sensor Tower. Cet afflux soudain d’utilisateurs pourrait bien accélérer l’objectif du milliard d’utilisateurs Telegram.

Réaction d’Emmanuel Macron : une enquête judiciaire en cours

Face à l’ampleur de l’affaire et aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron a tenu à clarifier la situation. Dans un message posté sur le réseau social X, il a précisé que l’arrestation de Pavel Durov s’inscrivait dans le cadre d’une “enquête judiciaire en cours” et qu’elle ne relevait “en aucun cas d’une décision politique”. Cette déclaration qui affirme que l’arrestation n’a aucun rapport avec l’Elysée et le gouvernement vise à dissiper les spéculations sur une éventuelle manipulation politique derrière cette arrestation.



L’avenir de Pavel Durov est désormais incertain, si les accusations portées contre lui étaient confirmées, il risquerait une peine de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans, assortie d’une lourde amende.

