Telegram devrait dépasser le milliard d’utilisateurs dans le monde en 2024

L’application Telegram est un gigantesque succès à travers le monde, il n’y a qu’à voir les statistiques autour de l’app pour s’en rendre compte rapidement. Telegram vient de passer aujourd’hui un nouveau cap dans son nombre total d’utilisateurs et la barre du milliard est sur le point d’être franchie dans quelques mois ! Une performance digne de géants comme WhatsApp.

Telegram est devenu un énorme concurrent pour Meta

Telegram compte désormais 950 millions d’utilisateurs actifs, cette croissance impressionnante s’explique en grande partie par l’engagement de l’application envers le respect de la vie privée et l’introduction de nombreuses fonctionnalités au cours des dernières années. Créée par Pavel Durov, Telegram s’est distinguée de ses concurrents en offrant une sécurité renforcée et des options innovantes qui attirent de plus en plus d’utilisateurs à travers le monde.



Pavel Durov a récemment annoncé un objectif ambitieux : atteindre un milliard d’utilisateurs d’ici la fin de l’année. Selon Durov, cette performance est réalisable grâce au rythme soutenu des créations de nouveaux comptes quotidiens. En mars, Telegram avait déjà franchi le cap des 900 millions d’utilisateurs et la croissance continue à un rythme accéléré.

Pour renforcer sa position et attirer encore plus d’utilisateurs, Telegram prévoit de lancer un app store et un navigateur intégré supportant les pages web3 ce mois-ci. Ces nouveautés visent à rendre l’application encore plus indispensable, en augmentant le temps moyen passé sur la plateforme par les utilisateurs. Cette stratégie répond à la volonté de Telegram de diversifier ses services et de s’imposer comme un acteur majeur. Pavel Durov a affirmé que Telegram aspire à devenir rentable dès l’année prochaine.



Telegram prévoit également de permettre aux organisations d’utiliser des mini-applications pour délivrer des étiquettes aux chaînes, créant ainsi un marché décentralisé de vérification par des tiers.



Avec ces projets stratégiques et une base d’utilisateurs en croissance rapide, Telegram est bien positionné pour atteindre et peut-être même dépasser son objectif d’un milliard d’utilisateurs d’ici la fin de l’année 2024.



