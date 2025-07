Revolut : les IBAN belges sont enfin disponibles

La néobanque britannique Revolut vient d'annoncer une transformation majeure pour ses 800 000 clients belges. Après plusieurs mois de tests, tous les utilisateurs de la plateforme dans le pays reçoivent désormais des numéros de compte belges, marquant une stratégie d'ancrage local.

Cette migration des IBAN lituaniens (LT) vers des codes belges (BE) répond à un objectif stratégique précis : transformer Revolut d'une banque secondaire en institution bancaire principale. Francesco Aghemio, dirigeant des activités belges et néerlandaises, confirme cette ambition de repositionnement sur le marché local.

Les avantages pratiques sont immédiats pour les utilisateurs. Fini l'obligation de déclarer un compte étranger au Point de contact central de la Banque nationale ou dans la déclaration fiscale. Cette simplification administrative facilite également la domiciliation des salaires et le paiement des factures courantes.

Cette approche rappelle la stratégie d'Apple avec Apple Pay, qui s'adapte aux spécificités bancaires locales pour offrir une expérience utilisateur optimale. Comme la firme de Cupertino, Revolut mise sur l'intégration locale pour séduire sa clientèle.

Avec cette nouvelle infrastructure, Revolut espère franchir le million de clients belges d'ici la fin de l'année. Cette croissance s'appuie sur une stratégie de diversification des services, incluant des produits d'épargne et des solutions de crédit à venir. En France, la néobanque a dépassé les 4 millions de clients avec une croissance exponentielle depuis l'arrivée des IBAN français.

La néobanque exploite sa licence bancaire européenne obtenue en Lituanie en 2018 pour déployer cette stratégie dans plusieurs pays. L'ouverture de succursales locales, notamment en Belgique où elle emploie une quinzaine de personnes, témoigne de cette volonté d'ancrage territorial face aux banques traditionnelles.

