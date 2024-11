Revolut devient l'application bancaire la plus téléchargée en France sur l'App Store

La néobanque Revolut poursuit son ascension fulgurante en France, dépassant désormais ses concurrents traditionnels en termes de téléchargements. Une croissance qui illustre la transformation du paysage bancaire français, où les acteurs issus de la fintech gagnent rapidement du terrain​ au détriment des banques traditionnelles.

Une croissance record en France

Revolut annonce avoir franchi le cap des 4 millions d'utilisateurs dans l'Hexagone, avec une progression impressionnante de 150 000 nouveaux clients chaque mois. La fintech britannique se positionne désormais comme l'application bancaire la plus téléchargée en France en 2024, devançant des acteurs établis comme Boursobank et le Crédit Agricole. Pour cause l'application de la fintech britannique est numéro 1 de la catégorie finance sur l'App Store.



Cette performance s'appuie sur une stratégie marketing diversifiée, incluant des partenariats avec la NBA et des collaborateurs influents comme Léna Situations et Squeezie. La qualité de l'application et le déploiement régulier de nouvelles fonctionnalités contribuent également à séduire une clientèle en quête de simplicité et d'innovation.



Revolut ambitionne de devenir une super-app de la finance quotidienne. Après avoir lancé divers produits d'investissement comme les crypto ou la bourse traditionnelle, en passant par la réservation d'hôtels et de vols, on peut imaginer que l'application s'enrichisse encore plus dans les années à venir.

Des ambitions et des investissements majeurs

La France représente le deuxième marché prioritaire de Revolut après le Royaume-Uni. L'entreprise s'est engagée à investir au minimum 100 millions d'euros dans l'Hexagone, comme annoncé lors du sommet Choose France en mai dernier.



Antoine Le Nel, responsable du département Growth, affirme que la banque n'a "pas encore atteint sa vitesse d'acquisition maximale". Revolut prévoit d'ailleurs d'enrichir son offre en 2025 avec le lancement du Livret A et des crédits immobiliers, tout en poursuivant le développement de ses solutions d'épargne actuelles, dont son livret rémunéré quotidiennement lancé en octobre. Antoine Le Nel poursuit :

Nos investissements portent leurs fruits en France, mais nous n'avons pas encore atteint notre vitesse d’acquisition maximale. Revolut est désormais la banque à la croissance la plus rapide sur le marché français, avec des dépôts clients en hausse. Nous allons intensifier nos efforts, notamment dans le développement de nouveaux produits. Nous venons de lancer notre premier produit d’épargne, nous travaillons sur le crédit immobilier et ferons de nouvelles annonces dans les prochains mois



Avec déjà 1 500 crédits à la consommation accordés mensuellement et une base de 45 millions d'utilisateurs dans le monde, Revolut confirme sa volonté de devenir un acteur bancaire majeur, capable de rivaliser avec les établissements traditionnels sur l'ensemble des services financiers.



