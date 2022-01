Instagram est l'application la plus téléchargée au monde au Q4 2021

Il y a 1 heure

Applications iPhone

Alexandre Godard

Réagir



Instagram est l'applications la plus téléchargée à travers la planète lors du quatrième trimestre 2021. Le géant devance TikTok d'une courte tête et reste encore et toujours l'une des applications les plus utilisées sur les quatre coins du globe.

Instagram : roi du monde des applications !

Malgré que ce ne soit pas une information qui serve énormément, nous sommes toujours impatients de connaître le classement des applications les plus téléchargées à travers le monde. Étant donné que l'année 2021 vient de tirer sa révérence, Sensor Tower a décidé de mettre en ligne le classement des applications les plus téléchargées à travers le monde au quatrième trimestre 2021, soit les trois derniers mois.

Pour rappel, Sensor Tower est une entreprise importante spécialisée dans l'analyse des applications présentes sur l'App Store et le Google Play Store sans oublier les jeux. Il y a maintenant plus d'un an, la société avait bouclé une levée de fonds à hauteur de 45 millions de dollars rien que pour améliorer ses outils d'analyse.



Pour en revenir à ce fameux classement, commençons par souligner la croissance globale du domaine dans son entièreté. Selon leurs analyses, le téléchargement d'applications dans le monde entier au quatrième trimestre 2021 est grimpé à 36.1 milliards. Une belle augmentation de 2.7% en comparaison avec le Q4 de l'année précédente.



Si les données sont nombreuses et détaillées, attardons-nous directement sur la première place de ce classement. Comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessous, Instagram est bel et bien l'application la plus téléchargée à travers le monde au Q4 2021.

L'application appartenant au groupe Meta devance d'une courte tête TikTok qui ne cesse d'être en tête de tous les classements ces derniers mois. On peut également remarquer que TikTok est plus populaire qu'Instagram sur iOS et que c'est sur Android et donc le Google Play Store que se fait la différence.



Une prouesse de la part d'Instagram qui prouve que même après une telle longévité (lancement en octobre 2010), il est toujours aussi difficile de la battre même pour un concurrent sérieux comme TikTok qui cartonne depuis 2016.



Si vous souhaitez connaître d'autres d'informations comme le classement des meilleurs éditeurs ou encore les catégories les plus populaires, n'hésitez pas à vous rendre sur la page officielle. Il suffit de rentrer son mail pour recevoir le PDF complet gratuitement.