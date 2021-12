App Store : voici les apps et jeux iOS les plus téléchargés en 2021

Jeux Vidéo iPhone / Applications iPhone

William Teixeira

La fin d'année approche et il est temps de faire le bilan des applications qui ont rencontré le plus de succès en 2021 sur l'App Store. Après avoir dévoilé les musiques les plus populaires sur Apple Music, le géant californien met désormais en avant le classement des applications les plus téléchargées sur iOS et iPadOS.

TikTok écrase tous ses concurrents américains sur iOS

Avec des millions d'applications disponibles sur l'App Store, la concurrence entre les développeurs est extrêmement agressive. Heureusement pour certain, de nombreuses applications arrivent à attirer plus facilement l'attention des utilisateurs que d'autres, on le remarque avec des classiques comme TikTok ou encore Roblox et Minecraft qui dominent sans cesse les classements tous les ans.



En 2021, l'application iPhone qui a été la plus téléchargée est celle de la société chinoise ByteDance, malgré les déboires avec les États-Unis et le manque de confiance dans de nombreux pays, l'application de vidéos courtes profite d'une forte popularité, spécifiquement auprès des adolescents.

Du côté de l'iPad, c'est essentiellement YouTube qui attire l'attention des utilisateurs. Le format grand écran de la tablette d'Apple incite probablement à la consommation de vidéos plus longues et avec un format d'affichage plus grand.

En seconde position, on retrouve Zoom, Disney+ et Netflix, les services de streaming et de visioconférence continuent de profiter de la pandémie Covid-19 pour afficher une bonne croissance !

Les meilleures apps iPhone 2021

Le classement des applications gratuites sur iPhone ​​​​

TikTok YouTube Instagram Snapchat Facebook Facebook Messenger Google Maps Gmail ZOOM Amazon

Le classement des applications payantes sur iPhone

Procreate Pocket HotSchedules The Wonder Weeks TouchRetouch Facetune Shadowrocket 75 Hard Dark Sky Weather Autosleep SkyView

Le classement des jeux gratuits sur iPhone

Among Us! Roblox Project Makeover Call of Duty : Mobile Subway Surfers High Hells! Magic Tiles 3 : Piano Game Water Sort Puzzle Shortcut Run Bridge Race

Le classement des jeux payants sur iPhone

Minecraft Heads Up! Bloons TD 6 Monopoly Geometry Dash My Child Lebensborn Plague Inc. True Skate GTA San Andreas Incredibox

Vous remarquerez que certains jeux sont loin d'être des nouveautés !

Et du côté de l'iPad, ça donne quoi ?

Le classement des applications gratuites sur iPad

YouTube ZOOM Disney+ Netflix TikTok Google Chrome HBO Max Hulu Amazon Prime Vidéo Gmail

Le classement des applications payantes sur iPad

Procreate GoodNotes 5 Notability Duet Display Toca Kitchen 2 Toca Life : Hospital LumaFusion Shadorocket Afinity Designer Toca Life : Vacation

Le classement des jeux gratuits sur iPad

Among Us! Roblox Project Makeover Phone Case DIY Subway Surfers Hair Challenge Magic Tiles 3 : Paino Game Tiles Hop : EDM Rush Blob Runner 3D Bridge Race

Le classement des jeux payants sur iPad

Mincecraft Bloons TD 6 Geometry Dash Monopoly Five Nights at Freddy's Stardew Valley Plague Inc. Human : Fall Flat Ultimate Custom Night GTA : San Andras

Le classement des jeux les plus téléchargés par les abonnés Apple Arcade

Pour mettre en avant son service de jeux, Apple a aussi mis en ligne le classement des jeux les plus téléchargés par ses clients qui détiennent un abonnement à Apple Arcade.

Voici le classement complet :

The Oregon Trail NBA 2K21 Arcade Edition Sneaky Sasquatch Sonic Racing Bob l'Éponge : Patty Pursuit Skate City PAC-MAC Party Royale Cut the Rope Remastered Hot Lava Angry Bird Reloaded

Dans énormément de classement, on retrouve beaucoup d'applications déjà présentes l'année dernière. Côté jeux, de nombreuses révélations ont eu lieu que ça soit du côté du classement gratuit comme payant.

Chaque jour, des dizaines de millions d'applications sont téléchargées sur tous les appareils Apple, chaque action est enregistrée par le géant californien pour alimenter ces classements annuels dévoilés en décembre.