Une vidéo d'un iPhone 17 Air noir

Une vidéo inédite d'un iPhone 17 Air a fuité sur X par l'intermédiaire de Majin Bu, offrant un premier regard sur ce qui pourrait être l'iPhone le plus fin d'Apple à ce jour. S'il ne s'agit pas d'un modèle fonctionnel, mais plutôt d'une maquette grandeur réelle, elle permet de mieux se rendre compte du gabarit élancé du remplaçant de l'iPhone 16 Plus.

Un téléphone ultra fin

L'analyste Ming-Chi Kuo affirme depuis près d'un an que l'iPhone 17 Air arborera un profil incroyablement mince de 5,5 mm à son point le plus étroit, surpassant l'iPhone 6 et ses 6,9 mm. Pour atteindre ce design de pointe, l'iPhone 17 Air devrait faire quelques compromis par rapport aux modèles iPhone 17 Pro, tels qu'une autonomie de batterie réduite, un seul appareil photo arrière de 48 mégapixels, un seul haut-parleur, et une puce A19 au lieu de la puce A19 Pro plus performante. Samsung a d'ailleurs coupé l'herbe sous le pied d'Apple avec son S24 Edge, lui aussi très fin et amputé de quelques éléments.

Comparé aux modèles iPhone 16 Pro de 8,25 mm d'épaisseur, l'iPhone 17 Air pourrait être 33 % plus fin, ce qui est assez spectaculaire, comme l'iPad Pro M4 comparé à d'autres iPad. La vidéo met en avant le design ultra-mince ainsi que d'autres fonctionnalités supposées, y compris un écran de 6,6 pouces avec une Dynamic Island, un seul capteur photo arrière logé dans un module en forme de pilule sur toute la largeur, un port USB-C, un seul haut-parleur, un bouton Action et un bouton de contrôle de l'appareil photo.

Parmi les autres fonctionnalités supposées figurent le support MagSafe, 12 Go de RAM et un étui de batterie en option. L'iPhone 17 Air devrait également abandonner l'emplacement pour carte SIM physique à l'échelle mondiale, s'appuyant uniquement sur la technologie eSIM.



Apple devrait officiellement dévoiler l'iPhone 17 Air début septembre, ainsi que les iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, parfois appelé iPhone 17 Ultra. Ils tourneront tous sur iOS 26, dont la version finale est attendue pour le 15 septembre. La seule incertitude finalement réside dans la position tarifaire du "Air". Apple va-t-elle conserver le prix du "Plus" ou aller plus haut ?