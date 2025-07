L’iPhone 17 Pro chargerait à 80% en 30 min avec MagSafe 50 W

Apple pourrait bientôt doubler la puissance de recharge sans fil sur l’iPhone 17 Pro avec un MagSafe à 50 W, contre 25 W actuellement sur l’iPhone 16 Pro. Une avancée très attendue par les utilisateurs qui espèrent enfin des recharges bien plus rapides, sans passer par le câble. Nous avons calculé ce que cela changerait concrètement au quotidien pour vous.

MagSafe à 25 W vs 50 W : une évolution attendue sur l’iPhone 17 Pro

Le MagSafe est une technologie de recharge sans fil développée par Apple, introduite avec l’iPhone 12. Elle utilise des aimants placés autour de la bobine de recharge pour garantir un bon alignement entre le chargeur et l’iPhone, améliorant ainsi l’efficacité de la recharge par induction. Jusqu’à présent, Apple a plafonné la puissance à 15 W, puis à 25 W pour les modèles les plus récents, comme l’iPhone 16 Pro. Mais une rumeur persistante annonce une montée en puissance à 50 W sur le futur iPhone 17 Pro, et cela pourrait bien changer la donne.

Des vitesses de recharge enfin boostées

Sur l’iPhone 16 Pro, la recharge MagSafe (Qi2) à 25 W permet de passer de 0 à 50 % en environ 25 minutes, 0 à 80 % en 45-50 minutes, et d’atteindre les 100 % en 1 h 30 à 1 h 45. Cette lenteur après 80 % est due à un système de contrôle thermique, destiné à préserver la batterie et limiter la surchauffe.

Avec une recharge MagSafe à 50 W, le futur iPhone 17 Pro pourrait fortement diminuer le temps nécessaire pour atteindre les 80 %. D’après nos calculs, il faudra 15 à 17 minutes pour atteindre 50 %, 30 à 35 minutes pour 80 %, et moins d’une heure pour atteindre 100 %, ce qui représenterait une amélioration de 30 à 35 % sur l’ensemble du cycle.

Pourquoi ça ne va pas deux fois plus vite malgré deux fois plus de puissance ?

Contrairement à une idée reçue, doubler la puissance ne signifie pas toujours diviser le temps par deux. La recharge rapide est limitée par plusieurs facteurs : la gestion de la chaleur, la chimie de la batterie, et surtout la façon dont Apple module la vitesse à mesure que la charge progresse. En réalité, la vitesse ralentit beaucoup après 60-70 % pour éviter les surchauffes, et cela vaut aussi bien pour la recharge filaire que sans fil.

Néanmoins, dans la première moitié du cycle, celle qui compte souvent le plus dans un usage quotidien, le gain est significatif.



Les utilisateurs pressés pourront récupérer près de 80 % de batterie en à peine une demi-heure, ce qui est aujourd’hui réservé à certains smartphones Android équipés de systèmes de recharge ultra-rapides comme chez Xiaomi depuis 2021.

Un changement attendu par de nombreux utilisateurs

Depuis plusieurs années, Apple traîne la patte sur la recharge rapide comparé à la concurrence. Des marques comme Xiaomi, OnePlus ou Oppo proposent en effet déjà des recharges à 80, 100 voire 150 W, parfois même en sans-fil. Bien que la priorité d’Apple reste la longévité des batteries, la frustration grandissait chez de nombreux utilisateurs habitués à des temps d’attente bien plus courts ailleurs.

Avec cette rumeur d’un MagSafe 50 Watts via la norme Qi2.2, Apple pourrait réconcilier vitesse et fiabilité, en conservant un système de gestion thermique intelligent tout en permettant des recharges bien plus rapides au quotidien.

En résumé, si cette évolution se confirme, l’iPhone 17 Pro pourrait marquer une vraie rupture dans l’expérience de recharge sur iPhone. Passer de 0 à 80 % en une demi-heure sans fil serait un argument fort pour les utilisateurs exigeants, et une avancée qu’Apple semble enfin prête à offrir. Ce serait également idéal pour l'iPhone 17 Air et son design ultra fin, afin de palier à sa petite batterie annoncée de 2 800 mAh.

Est-ce que la recharge sans fil rapide est argument de vente pour vous ?