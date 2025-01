Promo : la batterie MagSafe Qi2 d'INIU est parfaite pour l'iPhone 16

Vous cherchez l'accessoire ultime pour votre iPhone ? Alors, laissez-moi vous présenter la batterie externe INIU Qi2 de 30W – un concentré de technologie qui va transformer votre quotidien. Si vous êtes du genre à tomber en rade régulièrement ou à passer en mode économie d'énergie tous les quatre matins avec votre iPhone 16, ne ratez pas ce bon plan. L'accessoire est compatible avec les anciens modèles, comme l'iPhone 15, l'iPhone 14, l'iPhone 13 et l'iPhone 12. Tous ont été rendus compatibles Qi2 avec iOS 17.

Un accessoire parfait !

Avec sa charge sans fil certifiée Qi2 (15 Watts en sans fil), cette batterie externe recharge votre iPhone 16 à 39% en seulement 25 minutes, soit 2 fois plus rapide que les standards MagSafe capés à 7,5W. Si c'est l'argument phare, il ne vient pas seul.

Non seulement il charge votre iPhone rapidement sans fil, mais il peut monter à 30 W en utilisant le câble USB-C Power Delivery fourni. Ainsi, en 25 minutes, votre iPhone 16 atteint 50% de charge ! Et comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez recharger votre Apple Watch ou vos AirPods sur la zone Qi2 pendant que votre téléphone préféré reprend des forces.



Pour ne rien gâcher, la technologie TinyCell exclusive d'INIU permet de tenir cette power bank à seulement 1,4 cm d'épaisseur, soit la plus compacte du marché parmi les modèles offrant 10000 mAh, soit deux charges complètes pour votre iPhone 16. C'est mieux que la MagGO d'Anker par exemple.



Tout cela est proposé avec un design soigné et doté d'une béquille rétractable pour faciliter le visionnage de vidéos ou même profiter du mode Veille. En clair, c'est l'accessoire indispensable, qui peut être une formidable idée de cadeau pour tout possesseur d'iPhone.

Contenu de la boîte :

Batterie externe magnétique INIU 10000mAh

Câble USB-C de 12 cm

Manuel d'utilisation

Acheter la batterie externe d'INIU

Ne manquez pas cette offre pour une batterie externe qui marie puissance, praticité, et discrétion.

Achetez la batterie externe INIU Qi2 30W à 39 € au lieu de 49 € sur Amazon (pensez à cocher le coupon de 10 €)

