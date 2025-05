BENKS ArmorPro : la coque MagSafe la plus robuste pour iPhone 16 Pro

La coque BENKS ArmorPro offre un équilibre parfait entre design élégant, protection robuste et compatibilité MagSafe pour les derniers iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Fabriquée avec de la fibre Kevlar DuPont 600D certifiée, elle est à la fois pratique, résistante aux empreintes et aux rayures, tout en restant légère.

Une coque de grande qualité

Avec son contour en TPU qui absorbe les chocs et un anneau surélevé protège l’appareil photo, la coque ArmorPro de Banks est une véritable forteresse, sans pour autant faire de votre iPhone préféré une brique grâce à un poids réduit. En main, on a une sensation de qualité et de légèreté assez bluffante.

Avec 36 aimants intégrés, elle garantit une connexion MagSafe fiable pour les chargeurs, portefeuilles et supports de voiture. La texture à particules 3D améliore l’adhérence sans être rugueuse, facilitant le glissement dans les poches tout en évitant de vous échapper des mains. Et cela lui confère un look premium qui n'est pas pour déplaire aux fans de carbone.



L’anneau MagSafe de BENKS complète efficacement la coque, pour un surplus de 25 € tout de même. Ses aimants puissants assurent une fixation solide, et il pivote facilement pour servir de poignée arrière ou de support en mode portrait ou paysage, parfait pour les appels vidéo ou le visionnage de films. Contrairement à de nombreux anneaux fragiles, celui-ci est fiable, polyvalent et se détache facilement pour la recharge.



Bien que la coque ArmorPro n’ait pas de protecteur d’écran intégré, elle propose une conception parfaite pour un usage sans risque de l’iPhone 16 Pro ou de l'iPhone 16 Pro Max.

Un prix

Comptez 49 € pour la coque sur Amazon, bien plus chère que notre précédente sélection de coques abordables pour iPhone 16, mais bien plus protectrice. Ajoutez à cela 25 € pour l'anneau.



À noter que la version ultra-fine de la coque ArmorPro s'appelle ArmorAir et est vendue au même prix.

