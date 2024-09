iPhone 16 : Apple dévoile de nouvelles coques en silicone avec MagSafe

Dès le vendredi 20 septembre, de nouveaux iPhone 16 vont être commercialisé, l'occasion pour Apple de sortir de nouvelles coques compatibles avec le design et les nouveaux boutons. Apple a dévoilé ce soir huit coques en silicone avec plusieurs couleurs, ce qui offre un grand choix de personnalisation. On retrouve une esthétique irréprochable ainsi que des boutons pour accéder au Camera Control ou au bouton action.

Découvrez les nouvelles coques officielles d'Apple pour les

iPhone 16

À chaque lancement de nouveaux iPhone, Apple préfère anticiper la demande de coques et lance ses protections officielles sur l'Apple Store en ligne et dans ses boutiques. À l'occasion de la disponibilité prochaine des iPhone 16 (qui aura lieu le 20 septembre), Apple propose de précommander l'une des huit nouvelles coques conçues spécifiquement pour les nouveaux iPhone. Ces coques qui sont disponibles dès maintenant commenceront à être livrées mercredi avec un retrait possible en Apple Store dans la foulée.



Ces nouvelles coques ont deux avantages :

Elles sont compatibles MagSafe, ce qui signifie que vous n'aurez pas besoin de l'enlever pour recharger votre iPhone en MagSafe

Elle prend en compte les nouveaux boutons Camera Control et Action (nouveau sur les iPhone 16 et iPhone 16 Plus)

Sur son site, voici comment Apple présente sa nouvelle coque en silicone pour l'ensemble de la gamme iPhone 16 :

Conçue par Apple pour compléter l’iPhone 16 Pro, la coque en silicone avec MagSafe est une élégante façon de protéger votre iPhone. Constituée à 55 % de silicone recyclé, cette coque est dotée à l’extérieur d’une finition lisse et soyeuse qui offre un toucher agréable, tandis qu’à l’intérieur, la protection est renforcée par une fine doublure en microfibre. Cette coque vous permet d’utiliser Commande de l’appareil photo. Elle est dotée d’une surface en verre saphir associée à une couche conductrice qui transmet les mouvements de vos doigts à la Commande de l’appareil photo. Dotée d’aimants intégrés qui s’ajustent parfaitement à l’iPhone 16 Pro, la coque se fixe avec une aisance presque magique et offre une recharge sans fil plus rapide. Pour recharger votre iPhone, il vous suffit de le laisser dans sa coque et d’y fixer votre chargeur MagSafe ou de le déposer sur votre chargeur certifié Qi2 ou Qi. Comme toutes les coques conçues par Apple, celle-ci a été soumise à des milliers d’heures de test durant sa conception et sa fabrication. Elle sublime votre iPhone, mais le protège aussi des rayures et des chutes.

Vous pouvez dès maintenant choisir votre nouvelle coque, celle-ci est disponible à 59 euros, quelle que soit la couleur sélectionnée.