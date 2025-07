La bêta 3 pour iOS 26, macOS 26, watchOS 26, visionOS 26, etc

Deux semaines après la bêta 2, Apple a déployé la troisième bêta après des développeurs pour les futures mises à jour majeures que sont iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26 à des fins de test. La version publique, la première, arrivera dans les prochains jours.



Comme expliqué dans notre tutoriel, les développeurs enregistrés peuvent télécharger ces bêtas via l’application Réglages sur leurs appareils.



: les nouveautés iOS, iPadOS et macOS ont été ajoutés.

Une nouvelle bêta pour toutes les plateformes

Les mises à jour incluent les nouveautés présentées lors du keynote de la WWDC 25 du 9 juin avec un design unifié "Liquid Glass" sur toutes les plateformes, ainsi qu'un certain nombre de correctifs. Nous mettrons à jour l'article avec les principaux changements, en priorité les nouveautés.



Pour mémoire, voici les points marquants annoncés par Apple pour ses "OS 26".

iOS 26 : Interface translucide Liquid Glass, Siri amélioré avec Apple Intelligence, filtrage d’appels, hub de jeux, et widgets repositionnés en bas de l’écran verrouillé pour une meilleure ergonomie.

iOS 26 / iPadOS 26 : les nouveautés de la bêta

Après la bêta 2 bien plus fluide et agréable, sur iOS 26 pour iPhone et iPadOS 26 pour iPad, les changements de la bêta 3 sont les suivants :

Le fond d'écran d'origine d'iOS 26 propose désormais un plus grand choix de couleurs. Quatre styles sont disponibles : Ombre, Ciel (ancien style par défaut), Halo et Crépuscule.

Le comportement d'alignement à gauche des icônes d'application sur le dock de l'iPhone a également été corrigé. Le centrage est rétabli lorsque vous utilisez moins de quatre icônes.

Apple a ajusté l'effet "verre" de Liquid Glass sur l'ensemble du système avec une lisibilité accrue (pour de flou) et une version sombre plus cohérente. On la retrouve aussi dans les apps Musique, Photos, etc.

Plans cache deux nouveautés : la recherche en langage naturelle et une fonction anti-surchauffe.

Sur iPad, vous pouvez désormais trouver votre curseur agrandi temporairement en le secouant (comme sur Mac).

macOS 26 Tahoe : les nouveautés de la bêta

Sur macOS 26 Tahoe pour Mac, les changements de la bêta 3 sont les suivants :

macOS 26 bêta 3 introduit un nouvel économiseur d'écran et fond d'écran « Tahoe Day ».

watchOS 26 : les nouveautés de la bêta

Sur watchOS 26 pour Apple Watch, les changements de la bêta 3 sont les suivants :

En cours de rédaction...

visionOS 26 : les nouveautés de la bêta

Sur visionOS 26 pour le Vision Pro, les changements de la bêta 3 sont les suivants :

En cours de rédaction...

tvOS 26 : les nouveautés de la bêta

Sur tvOS 26 pour Apple TV, les changements de la bêta 3 sont les suivants :

En cours de rédaction...



Ces bêtas sont actuellement réservées aux développeurs pour découvrir les nouveautés et optimiser leurs applications. Les bêtas publiques seront disponibles en juillet, avec un lancement complet pour le public en septembre. On parie sur le 15 septembre pour la version finale.