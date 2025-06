[Live] Keynote WWDC 25 du 09/06 : iOS 26, macOS 26, watchOS 26, visionOS 26, etc

C'est le JOUR "J" comme nous le dit Apple à chaque fois qu'elle s'apprête à nous livrer un produit. Neuf mois après le dernier keynote, celui des iPhone 16, la société la plus cotée en bourse nous dévoilera les nouveaux logiciels dont iOS 26 (qui remplacera apparement iOS 19) et tous ses amis comme macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26 avec un point commun : un design translucide adapté et repensé de visionOS. Les nouveautés matérielles devraient être faméliques, voire totalement absentes. Les premiers Mac M5 seraient apparemment présentés plus tard.

Un évènement toujours pré-enregistré

Lancé par Tim Cook, ce premier #AppleEvent de l'année sera, une nouvelle fois, pré-enregistré par les équipes du constructeur californien. En marge de l'événement, l'entreprise a invité des centaines de journalistes à venir essayer les évolutions matérielles, dont notre ami de toujours, et ancien rédacteur, Brian Corrieri, un talentueux développeur Apple qui nous fera part de ses retours en direct.

Quelle heure pour le keynote "WWDC25"

L'événement d'aujourd'hui commence à 19 heures, heure de Paris, un horaire habituel qui correspond à 10 heures, heure locale en Californie. Comme souvent, nous avons des partenaires sur place qui nous donneront leur ressenti en direct.

Les points clés de la conférence "WWDC 25" :

iOS 26 (ex iOS 19)

iPadOS 26 (ex iPadOS 19)

tvOS 26 (ex tvOS 19)

macOS 26 (ex macOS 16)

watchOS 26 (ex watchOS 12)

visionOS 26 (ex visionOS 3)

Les nouveautés attendues au keynote Apple

Lors de la WWDC 2025, Apple devrait dévoiler des mises à jour majeures pour ses systèmes d’exploitation, tous renommés selon l’année 2026 (iOS 26, macOS 26, watchOS 26, visionOS 26). Il s'agit du plus grand changement depuis iOS 7 selon plusieurs sources.



iOS 26 introduira une interface "Solarium" inspirée de visionOS, avec des éléments translucides, des icônes modernisées, des widgets personnalisables, une refonte de l’application Téléphone, un Siri dopé à l’IA, et des fonctionnalités comme la traduction en temps réel via AirPods et un mode bureau USB-C.



macOS 26 proposera une interface unifiée, l’iPhone Mirroring en Europe, l’installation native d’applications iOS, la Dynamic Island sur Mac, et des améliorations pour le gaming.



watchOS 26 inclura de nouveaux cadrans, une refonte visuelle, un coaching santé basé sur l’IA, une surveillance possible de la tension artérielle, et une détection de sommeil avec AirPods.



Enfin, visionOS 26 affinera son design, ajoutera le défilement par le regard, une application Jeux, le support des manettes PS VR 2, et des fonctionnalités d’accessibilité comme le contrôle par signaux cérébraux.

Ces nouveautés visent à harmoniser l’écosystème Apple tout en intégrant des avancées en IA et en réalité mixte.

Comme suivre le keynote d'Apple en français

Pour ne rien manquer, comme d’habitude depuis 17 ans, rendez-vous sur iPhoneSoft.fr. L'évènement est à suivre en direct et en français, avec la vidéo officielle du live en haut de la page. Nous présenterons également l’essentiel des nouveautés dans des articles dédiés à chaque produit juste pendant/après la conférence, en plus de la retranscription illustrée.

Tim Cook ouvrira la conférence numérique à 18h45, rejoignez-nous pour suivre cet évènement avec nous en direct sur notre page keynote ou via notre compte Twitter @iPhoneSoft_fr avec les moments les plus importants.



Si vous voulez ne rien manquer, le plus simple est de vous rendre sur notre application iSoft qui trône régulièrement dans le top de la catégorie "Actualité".



Allez à la page keynote :



Suivre le Keynote Apple en français

Résumé des nouveautés

