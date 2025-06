La liste des Apple Watch compatibles avec watchOS 26

À l’approche de la WWDC 2025, une fuite révèle la liste des Apple Watch qui devraient être compatibles avec watchOS 26. Apple semble vouloir proposer cette nouvelle mise à jour au plus grand nombre, ce qui est une bonne nouvelle !

watchOS 26 : quelles Apple Watch seront compatibles ?

À quelques jours de l’ouverture de la WWDC 2025, une fuite majeure a révélé la liste des Apple Watch qui devraient recevoir watchOS 26, la prochaine grande mise à jour du système d’exploitation pour montres connectées d’Apple.

Une mise à jour centrée dans la continuité

Selon les informations obtenues par MacRumors, Apple s’apprête à reconduire tous les modèles compatibles avec watchOS 11 avec l’arrivée de watchOS 26. Cette décision suit la tendance amorcée ces dernières années : concentrer les mises à jour sur les montres disposant d’une puce plus puissante (notamment les puces S6 et ultérieures).

Modèles qui devraient être compatibles avec watchOS 26 :

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 11 ou X (prévue pour septembre 2025)

Apple Watch SE (2ᵉ génération, 2022)

Apple Watch SE (3ᵉ génération, 2024) (prévue pour septembre 2025)

Apple Watch Ultra (2022)

Apple Watch Ultra 2 (2023)

Apple Watch Ultra 3 (à confirmer, sortie attendue en même temps que la Series 11/X)

Modèles qui ne seront toujours pas compatibles :

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE (1ʳᵉ génération, 2020)

Un calendrier habituel

watchOS 26 sera présenté officiellement le 9 juin 2025 pendant la keynote d’ouverture de la WWDC. La version bêta développeur devrait être disponible immédiatement, suivie d’une bêta publique courant juillet, puis d’un lancement final en septembre, en parallèle des iPhone 17 et Apple Watch Series X.

Pourquoi ce tri ?

La raison est technique : les nouvelles fonctionnalités de watchOS 26 (design inspiré de visionOS, widgets tiers dans le Centre de contrôle, intégration d’Apple Intelligence, fonctions d’accessibilité avancées) nécessitent des puces plus rapides et plus de mémoire vive, ce que les anciennes générations ne peuvent plus assurer efficacement.

En résumé

Si vous possédez une Apple Watch Series 6 ou plus récente, vous devriez pouvoir installer watchOS 26 dès cet automne.