Ces Apple Watch seront compatibles avec watchOS 11 (màj)

Ce n'est pas une surprise, watchOS 11 sera bientôt dévoilé par Apple. Lors de la WWDC 24 à venir le 10 juin, les utilisateurs d'Apple Watch pourront découvrir une nouvelle version du logiciel qui tourne sur les montres d'Apple. Alors que les rumeurs indiquent qu'il s'agira d'une itération assez mineure, cette mise à jour devrait pourtant délaisser certains modèles.

Si watchOS 10 avait reconduit la même liste d'Apple Watch compatibles que watchOS 9, ce ne sera pas le cas d'après nos informations. En effet, la société de Tim Cook aurait prévu de se passer de la Series 4, la première montre dotée de l'électrocardiogramme et d'un écran plus grand que l'Apple Watch originale, parue en 2015.

Les Apple Watch qui pourront installer watchOS 11

Après avoir dévoilé la liste des iPhone compatibles avec iOS 18 à venir, voici les montres qui seront très probablement compatibles avec watchOS 11 :

Apple Watch Series 6 (2020)

Apple Watch Series 7 (2021)

Apple Watch Series 8 (2022)

Apple Watch Series 9 (2023)

Apple Watch SE 2 (2022)

Apple Watch Ultra 1 (2022)

Apple Watch Ultra 2 (2023)

Après avoir écarté l'iconique iPhone X l'an passé avec iOS 17, Apple s'apprête donc à mettre au placard l'Apple Watch Series 4 et sa puce S4. Dommage, bien que watchOS 11 ne devrait pas révolutionner l'expérience. Seule l'Apple Watch X, ou Apple Watch 10 selon les fuites, aura droit à quelques nouveautés exclusives, certainement liées à ses nouveaux capteurs.



: À une heure du keynote de la WWDC 24, un leaker affirme que watchOS 11 abandonnera la prise en charge de l'Apple Watch Series 4, de l'Apple Watch Series 5 et de l'Apple Watch SE de première génération. Nous pourrons bientôt le vérifier.



: c'est confirmé, les trois modèles ne sont plus supportés.

Date de sortie de watchOS 11

Nous pourrons confirmer tout cela avec le keynote d'ouverture de la WWDC 24 prévu le 10 juin prochain. Nous y découvrirons watchOS 11, mais aussi iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15 et visionOS 2. La première bêta sera distribuée aux développeurs le soir même, et la version finale est attendue pour la mi-septembre, au mieux.