watchOS 26 surveille la décharge de la batterie de l'Apple Watch

Apple améliore la gestion de la batterie avec watchOS 26, apportant une surveillance plus intelligente à votre Apple Watch. Cette nouvelle fonctionnalité suit votre consommation habituelle de batterie et envoie une alerte si la batterie se décharge plus rapidement que d'habitude. Une bonne idée pour vous permettre de finir la journée sans accroc.

Une option inspirée par l'iPhone

Lorsqu'elle se déclenche, comme sur iPhone, elle propose une option rapide pour passer en mode Économie d'énergie, vous aidant à prolonger l'autonomie de la batterie jusqu'à ce que vous puissiez recharger. En comparant la consommation de batterie en temps réel à vos habitudes historiques, le système détecte les anomalies qui pourraient vider votre batterie de manière inattendue. Par exemple, une notification pourrait apparaître si votre batterie tombe à 50 % d'ici 19 heures — disons 20 % de moins que votre norme pour une journée sans entraînement ni suivi actif de la fréquence cardiaque.

Bien évidemment, avec la bêta de watchOS 26 actuellement sur nos montres, l'alerte s'est déclenchée à plusieurs reprises, ce qui est courant lors de l'utilisation d'un logiciel non optimisé. Sur une version publique stable, cette fonctionnalité pourrait signaler une décharge excessive due à une utilisation intensive des réseaux cellulaires ou du GPS dans des zones à faible signal, ou simplement à une utilisation plus importante de la montre que d'habitude.



Cette alerte proactive, apparue sur la bêta 2, vous permet de prévenir la panne, évitant l'écran noir avant la fin de journée. Apple a également proposé de nouveaux outils pour la batterie sur iPhone avec iOS 26, dont le temps de charge restant et l'optimisation de l'autonomie.

Une version publique pour bientôt

watchOS 26 et iOS 26 seront déployés sous forme de mises à jour gratuites plus tard cette année. Ils sont actuellement en bêta fermée pour les développeurs, avec une bêta publique attendue la semaine prochaine. La version finale pourrait arriver le 15 septembre.