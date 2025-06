🔥 watchOS 26 apporte Apple intelligence et un redesign pour l'Apple Watch

Apple vient de lever le voile sur watchOS 26, une mise à jour majeure qui transforme l'expérience utilisateur de l'Apple Watch avec une refonte visuelle spectaculaire et l'intégration poussée d'Apple Intelligence. Cette nouvelle version promet de révolutionner la façon dont nous interagissons avec notre montre connectée, particulièrement dans les domaines du sport et de la communication.

Un design "Liquid Glass" qui transforme l'interface

La première chose qui frappe avec watchOS 26, c'est son nouveau langage de design baptisé Liquid Glass. Cette approche esthétique, vu sur iOS 26, révolutionne complètement l'apparence de l'interface en créant des effets de reflets et de réfractions en temps réel sur les éléments d'interface. Le Smart Stack, le Centre de contrôle, les notifications et même le populaire cadran Photos bénéficient de cette nouvelle identité visuelle qui donne une profondeur inédite à l'écran de l'Apple Watch.

Le cadran Photos, déjà très apprécié des utilisateurs, se pare désormais de chiffres en Liquid Glass qui laissent transparaître davantage la photo d'arrière-plan. Cette attention au détail montre la volonté d'Apple de maintenir la familiarité de watchOS tout en apportant une fraîcheur visuelle bienvenue. Les widgets du Smart Stack adoptent également cette nouvelle esthétique, rendant l'ensemble plus cohérent et visuellement séduisant.

Cette refonte graphique s'accompagne d'améliorations fonctionnelles notables. La galerie de cadrans a été repensée tant sur l'Apple Watch que dans l'application Watch sur iPhone, avec une organisation en collections qui facilite la découverte de nouveaux styles. Le cadran Photos évolue aussi en proposant automatiquement les images les plus significatives de la photothèque, basées sur l'intelligence artificielle de l'app Photos.

Apple Intelligence débarque dans le fitness avec Workout Buddy

L'intégration d'Apple Intelligence dans watchOS 26 se matérialise principalement par Workout Buddy, une fonctionnalité innovante qui personnalise l'expérience d'entraînement comme jamais auparavant. Cette nouveauté analyse en temps réel les données de l'utilisateur - fréquence cardiaque, rythme, distance, anneaux d'activité et historique personnel — pour générer des encouragements vocaux sur mesure (uniquement en anglais pour l'instant).

L'approche d'Apple est particulièrement intelligente : Workout Buddy utilise un modèle de synthèse vocale créé à partir des voix des coachs Fitness+, garantissant une tonalité adaptée à l'effort physique. Les messages générés sont contextuels et pertinents, rappelant par exemple le kilométrage hebdomadaire ou signalant l'approche de la fermeture d'un anneau d'activité.

L'application Workout elle-même subit sa plus importante refonte depuis son lancement. Quatre nouveaux boutons dans les coins facilitent l'accès aux fonctionnalités de personnalisation comme les vues d'entraînement, les séances personnalisées ou encore le mode Pacer. Apple Music s'intègre désormais directement dans l'app, proposant automatiquement des playlists adaptées au type d'exercice et aux goûts musicaux de l'utilisateur.

Cette évolution du fitness sur Apple Watch s'inscrit dans la stratégie plus large d'Apple de démocratiser l'intelligence artificielle. Contrairement aux approches plus spectaculaires de certains concurrents, Apple privilégie l'utilité pratique et l'intégration naturelle dans les usages quotidiens.

Des interactions plus fluides et intelligentes

watchOS 26 introduit plusieurs améliorations qui rendent l'usage quotidien plus fluide. Le Smart Stack devient plus proactif grâce à des "indices" (hints) qui apparaissent sous forme de suggestions visuelles discrètes. Ces notifications contextuelles peuvent proposer d'activer Backtrack dans une zone isolée ou suggérer une séance de Pilates à l'arrivée habituelle au studio.

Les Messages bénéficient d'une attention particulière avec l'arrivée de la traduction en temps réel via Apple Intelligence. Cette fonctionnalité permet de recevoir et d'envoyer des messages dans différentes langues directement depuis la montre, une avancée notable pour la communication internationale. L'app suggère également des actions contextuelles comme démarrer un Check In ou utiliser Apple Cash selon la conversation.



Notez que toutes les fonctionnalités d'Apple Intelligence sont exécutées sur l'iPhone et il faut donc en avoir un compatible pour que cela fonctionne. Certaines nouveautés nécessitent une Watch récente comme la traduction instantanée qui ne sera compatible qu'avec une Watch Series 9, 10 et Ultra 2 couplées à un iPhone 15 Pro minimum.

Une nouveauté ergonomique remarquable fait son apparition : le geste "wrist flick" qui permet de balayer les notifications d'un simple mouvement du poignet. Ce geste vient compléter le double tap introduit l'année dernière, offrant encore plus de possibilités d'interaction à une main. Cette approche répond à un besoin réel d'usage mobile où l'autre main peut être occupée.

L'arrivée de l'app Notes sur Apple Watch comble un manque évident, permettant enfin de consulter et créer des notes directement au poignet. Les fonctionnalités d'accessibilité s'enrichissent également avec Live Listen qui transforme l'Apple Watch en télécommande pour l'iPhone, particulièrement utile pour les utilisateurs malentendants.

watchOS 26 sera disponible cet automne pour les Apple Watch Series 6 et ultérieures, marquant une évolution significative dans l'écosystème Apple. Cette mise à jour confirme la maturité de la plateforme watchOS et son rôle croissant comme extension naturelle de l'iPhone, tout en développant sa propre identité d'usage.

Voici les Apple Watch compatibles avec watchOS 26 :