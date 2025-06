watchOS 26 migre les dernières Apple Watch vers l’architecture arm64

C'est un plus gros changement qu'il n'y paraît. Apple vient de franchir un cap technique important avec watchOS 26, qui marque la transition des Apple Watch les plus récentes vers l'architecture arm64 complète. Ce changement, étonnamment assez tardif par rapport aux autres appareils Apple, concerne spécifiquement l'Apple Watch Series 9, Series 10 et Ultra 2.

Un changement d'architecture technique majeur

Jusqu'à présent, les Apple Watch utilisaient l'architecture arm64_32, une version hybride spécialement conçue pour les objets connectés. Cette approche combinait les avantages des instructions 64 bits avec des pointeurs 32 bits, permettant d'optimiser l'utilisation de la mémoire dans un environnement aussi contraint qu'une montre connectée.



Notez que cette transition est très tardive pour Apple. Par exemple, l'iPhone 5S a été le premier smartphone au mode à passer à l'architecture arm64, suivi par les Mac Apple Silicon en 2020. Ce retard relatif sur les Apple Watch peut s'expliquer par des craintes concernant l'efficacité énergétique ou la compatibilité avec toutes les applications.

Le passage vers l'architecture arm64 standard ouvre de nouvelles perspectives. développeurs pourront créer des applications plus complexes et gourmandes en ressources, grâce à un accès élargi aux registres système et à une meilleure compatibilité avec les outils de développement utilisés sur iPhone, iPad et Mac.

Implications pour les développeurs et utilisateurs

Cette évolution technique nécessite désormais que les applications watchOS intègrent deux versions binaires : une pour les modèles récents en arm64 et une autre pour les anciens modèles (Apple Watch SE 2e génération et Series 8) qui conservent l'arm64_32. Heureusement, Xcode gère automatiquement cette compilation multiple.

Les applications existantes continueront de fonctionner grâce à des couches de compatibilité, mais une recompilation native est recommandée pour optimiser les performances. Cette transition s'inscrit dans la stratégie d'harmonisation technique d'Apple, tous ses autres appareils utilisant déjà l'architecture arm64 complète.