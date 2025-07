L'application Google Keep retirée de l'Apple Watch

L'écosystème des applications sur Apple Watch connaît aujourd'hui un bouleversement inattendu avec la disparition soudaine de Google Keep après 5 années de service, alors qu'Apple s'apprête justement à introduire sa propre solution de prise de notes. Aujourd'hui même, Google Agenda a fait son arrivée sur la tocante d'Apple, illustrant une stratégie incohérente de Google.

La fin abrupte de Google Keep sur watchOS

Google vient de retirer définitivement son application Keep de l'Apple Watch avec la mise à jour 2.2025.26200. Après six années de présence sur la plateforme, cette application de prise de notes disparaît sans explication officielle de la part de Mountain View. L'application reste néanmoins disponible sur iPhone, iPad et continue d'exister sur Wear OS, le système d'exploitation des montres Android.

Cette suppression peut s'avérer particulièrement perturbante pour les utilisateurs qui s'appuyaient sur Keep pour consulter rapidement leurs notes depuis leur poignet, notamment lors de courses ou de déplacements. Il faut reconnaître que l'application n'avait plus évolué depuis longtemps, ne proposant même pas les complications de base ou le support des fonctionnalités récentes de watchOS.

Notes d'Apple arrive en septembre avec watchOS 26

Le timing de cette disparition coïncide remarquablement avec l'annonce d'Apple concernant l'arrivée de l'application Notes native sur Apple Watch. Cette nouveauté, prévue pour septembre avec watchOS 26, marquera la première fois que la solution de prise de notes d'Apple sera disponible directement sur la montre connectée.

Cette transition pourrait finalement bénéficier aux utilisateurs en leur offrant une intégration plus poussée avec l'écosystème Apple, même si cela implique d'abandonner la synchronisation avec les services Google pour adopter iCloud. Dans tous les cas, on vous conseille fortement d'opter pour l'écosystème icloud qui n'a plus rien à envier avec celui de Google, y compris pour les versions web des applications.