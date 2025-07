AppleCare+ (vol et perte) s'étend à l'iPad et l'Apple Watch

À partir de jeudi 24 juillet, la couverture AppleCare+ avec vol et perte s'élargira pour inclure l'iPad et l'Apple Watch, en plus d'un nouveau forfait groupé AppleCare One. Ces offres peuvent être achetées séparément sans nécessiter le bundle AppleCare One.

Deux nouvelles catégories couvertes

Le plan AppleCare+ avec vol et perte couvre jusqu'à deux incidents de vol ou de perte sur une période de 12 mois, ainsi que des réparations illimitées pour les dommages accidentels. Aux États-Unis, les prix débutent à 4,99 $/mois ou 49,99 $/an pour l'iPad et à 2,99 $/mois ou 29,99 $/an pour l'Apple Watch.



Auparavant, cette couverture était exclusive à l'iPhone, l'iPad et l'Apple Watch étant limités à l'AppleCare+ standard pour les réparations.

La couverture contre le vol et la perte reste indisponible pour les autres appareils Apple, y compris le Mac, l'Apple TV, le HomePod, les AirPods et l'Apple Vision Pro. Et la France n'est pas encore concernée par les deux nouvelles catégories. Pour mémoire, AppleCare+ démarre à 6,99 € / mois pour l'iPhone 16e et à 9,99 € / mois avec la perte et le vol. Le prix passe à 14,99 € dans ce cas pour l'iPhone 16 Pro / Pro Max selon le site d'Apple.

L’AppleCare+ pour iPhone et l’AppleCare+ avec couverture en cas de perte ou de vol sont des produits d’assurance offrant une assistance technique assurée par nos expertes et experts et une garantie matérielle couvrant un nombre illimité d’incidents relevant de dommages accidentels, chacun d’eux entraînant l’application d’une franchise de 29 € pour les dommages affectant l’écran ou le dos en verre, et de 99 € pour tout autre type de dommages accidentels. Selon la police d’assurance souscrite, vous pouvez même bénéficier d’une protection en cas de perte ou de vol. La garantie s’applique à compter de la date d’achat de l’AppleCare+.

Pour ceux qui optent pour AppleCare One, la protection contre le vol et la perte s'étend à tous les appareils inclus dans le plan, tels que l'iPad et l'Apple Watch.