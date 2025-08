Apple lance une équipe pour créer un concurrent de ChatGPT

Apple aurait fait un changement interne audacieux pour rivaliser avec les géants de l’IA comme ChatGPT en formant une nouvelle équipe dédiée au développement d’une expérience de recherche alimentée par l’IA, selon Mark Gurman dans son dernier rapport "Power On" de Bloomberg. Cette initiative marque un changement significatif par rapport à la position antérieure d’Apple, qui avait explicitement déclaré ne pas être intéressée par la création d’un chatbot pour concurrencer les modèles d’IA existants.

Une solution interne pour l'IA

Le lancement d’Apple Intelligence a été tout sauf fluide, avec des fonctionnalités initiales telles que Genmoji et les résumés de notifications vivement critiquées en raison de leurs performances limitées (et de leurs résultats parfois inopinés). À cela s’ajoute le report de plus d’un an du lancement de la refonte très attendue de Siri, ce qui a déçu de nombreux utilisateurs et investisseurs. En réponse, Apple semble redoubler d’efforts dans ses ambitions en matière d’IA avec la création, plus tôt cette année, de l’équipe “Answers, Knowledge, and Information” (AKI). Enfin !

Dirigée par Robby Walker, un ancien cadre de Siri, l’équipe AKI a pour mission d’explorer une gamme de services d’IA internes, avec un accent principal sur la création d’une expérience de recherche similaire à celle de ChatGPT, qui pourrait redéfinir la manière dont les utilisateurs interagissent avec l’écosystème d’Apple.



Ce revirement n’est pas totalement surprenant, car Apple a déjà manifesté de l’intérêt pour les technologies de recherche basées sur l’IA. L’entreprise a exploré des partenariats avec des startups comme Perplexity, spécialisée dans les moteurs de recherche alimentés par l’IA, ce qui laissait présager sa curiosité croissante pour ce domaine. Cependant, la formation de l’équipe AKI suggère qu’Apple s’engage désormais à développer sa propre solution propriétaire plutôt que de s’appuyer uniquement sur des collaborations externes.

La carte Robby Walker

Plus tôt cette année, Walker a fait les gros titres en qualifiant les retards entourant le lancement de Siri d’affreux et embarrassants lors d’une réunion interne, un sentiment qui souligne l’urgence pour Apple de reprendre pied dans le domaine de l’IA. Avec Walker à la tête de l’équipe, l’AKI est bien positionnée pour relever ces défis et proposer un produit de recherche IA compétitif. Étant donné le stade précoce de ce projet, il faudra probablement un certain temps avant que la solution d’Apple ne voie le jour. Néanmoins, la perspective de voir Apple entrer sur le terrain de la recherche alimentée par l’IA est excitante, en particulier pour les utilisateurs qui apprécient des capacités de recherche intelligentes et fluides intégrées à leurs appareils.



Cette démarche pourrait également signaler un changement plus large dans la stratégie d’IA d’Apple, positionnant potentiellement l’entreprise comme un concurrent plus sérieux face à des rivaux comme Google et OpenAI.



Que pensez-vous de l’incursion d’Apple dans la recherche alimentée par l’IA ? Bonne ou mauvaise idée d'y aller seul ? Si l'on espère un bond en avant dès iOS 27, il faudra probablement patienter jusqu'à iOS 28...